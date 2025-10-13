Tribunal de Disciplina Judicial trabajará en austeridad; solo contarán el personal necesario

A más de un mes de asumir la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala, Violeta Fernández Vázquez anunció la implementación de políticas de austeridad, pues trabajarán “solo con el personal necesario”.

Al señalar que el nuevo tribunal es el encargado de supervisar la conducta de jueces y magistrados, así como de investigar y sancionar faltas en su desempeño, la jurista refirió que la prioridad de este órgano jurisdiccional es dar resultados, pese a contar con el mínimo personal.

“Como es un órgano nuevo, nosotros necesitamos obviamente el personal únicamente necesario. Tenemos un órgano auxiliar de administración, un órgano auxiliar de evaluación y obviamente ellos también van a cumplir con sus con propias funciones, pero con su personal y nosotros necesitamos de aproximadamente de tres, cuatro personas en cada ponencia. Realmente somos pocos los que vamos a integrar, sabemos que es un gobierno en el que tenemos que trabajar dando resultados, pero con austeridad. Y en ese sentido es que nos estamos ajustando al personal solamente necesario. Estamos concluyendo ejercicio”, explicó.

Cuestionada sobre la partida presupuestal que requerirá el Tribunal de Disciplina Judicial para 2026, Fernández Vázquez dejó en claro que es un tema que corresponde al Órgano de Administración Judicial, pues es la instancia encargada de la elaboración del presupuesto, así como establecer los salarios del personal y otras erogaciones.

De acuerdo con la legislación local, todas las unidades presupuestales, a más tardar el día 30 de septiembre de cada ejercicio, debieron enviar a la Secretaría de Finanzas, sus anteproyectos de presupuesto con enfoque a resultados para el ejercicio fiscal siguiente.

Sin embargo, en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, su presidenta dijo desconocer el monto que solicitó el Órgano de Administración Judicial, que preside Sergio Pérez George, pues “nosotros únicamente llevamos a cabo un organigrama solicitando el personal que requerimos y eso fue lo que nosotros entregamos al órgano de administración”.

Abundó que “el órgano de administración se encarga de llevar todo el tema presupuestal. Entonces, al órgano le corresponde establecer salarios, tabuladores porque es quien atiende nuestras necesidades y ellos son quienes presentaron el presupuesto. Nosotros no establecimos montos porque eso le corresponde exclusivamente al órgano de administración”.

Agregó que “en este momento el órgano de administración es quien nos está proveyendo del personal”, que en su mayoría perteneció al extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, por lo que a la fecha no se tiene contemplado un incremento en la plantilla de personal.