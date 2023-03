Tres tlaxcaltecas pasan a tercera etapa del proceso de elección de cuatro consejeros del INE

Los tlaxcaltecas Juan Manuel Crisanto Campos, Remigio Vélez Quiroz y Dora Rodríguez Soriano integran la lista de 204 aspirantes que pasaron a la tercera etapa en el proceso de elección para ser parte del pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Juan Manuel Crisanto fue vocal secretario en la Junta Local del INE en Tlaxcala, quien de los 508 aspirantes que hicieron la evaluación obtuvo una de las calificaciones más altas con 73 aciertos.

El ex funcionario del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Remigio Vélez Quiroz obtuvo 66 aciertos de un total de 80, mientras que la ex consejera del ITE, Dora Rodríguez Soriano también pasó a la siguiente etapa con 57 reactivos buenos.

De acuerdo con la lista preliminar del Comité Técnico de Evaluación, los tlaxcaltecas que no pasaron a la tercera etapa fueron el ex consejero electoral local, Norberto Sánchez Briones; la investigadora y catedrática, Yuliana Bueno Delgado y el ex secretario general del ITE, Germán Mendoza Papalotzi.

En un comunicado, el Comité Técnico de Evaluación encargado de integrar las quintetas de las y los aspirantes al Consejo General del INE, dio a conocer los nombres de los candidatos quienes concluyeron satisfactoriamente el examen de conocimientos y pasaron a la tercera etapa del proceso.

En términos de la convocatoria, el Comité integró una lista con los puntajes más altos que obtuvieron los primeros 102 hombres y 102 mujeres para asegurar la paridad de género.

Según lo establece la Convocatoria, el próximo 10 de marzo de 2023, en sesión pública, el Comité dará a conocer el listado definitivo de las personas aspirantes que habrán de sustituir a los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Roberto Ruiz y Adriana Favela, quienes el próximo 3 abril concluyen su encargo.

La Cámara Baja del Congreso de la Unión deberá elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE, quienes deberán entrar en funciones el próximo 4 de abril y ocuparán dicho encargo hasta el 3 de abril del año 2029.

El próximo 24 de marzo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión empezará a evaluar las listas de los aspirantes que enviará el Comité Técnico, que se integra de dos académicos a propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pues prevén que el próximo 31 de marzo, el pleno de esa representación realice la elección.