Tres hoteleros piensan vender sus establecimientos por la alta carga de trámites y baja ocupación: AHMET

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (AHMET), Virgilio Medellín Viveros reveló que tres afiliados analizan vender sus establecimientos ante la alta carga de trámites y pago de permisos, pues no les es redituable mantener las puertas abiertas ante la baja ocupación que registran

Expuso que los establecimientos afiliados a la AHMET son formales y procuran cumplir con los lineamientos, pero pidió a las autoridades que no vean cómo pueden explotar en cuanto al cobro de impuestos al empresario, sino al revés, “cómo nos pueden apoyar para seguir generando empleo, para que las empresas tlaxcaltecas crezcan y se fortalezcan, cómo hacer que las empresas tengan mayor seguridad y una proyección regional, nacional e internacional”.

Indicó que el doble cobro en los dictámenes de protección civil es muy molesto para el empresario, porque llegan a los establecimientos autoridades de este sector del ámbito estatal y municipal, también de la Secretaría de Hacienda, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“O sea, todas las dependencias que ustedes conozcan nos llegan, Coeprist llega a los hoteles tres o cuatro veces a verificar cuando hay temas que verificar muy amplios, pero en el caso del sector hotelero son muy marcadas las visitas a determinados hoteles y eso está bien, pero también en qué nos apoyan, ese es el tema. Secretaría de Trabajo ni se diga. Todos llegan, nos inspeccionan, nos vigilan, nos hablan de multas, de sanciones, se habla de imposiciones, se habla de cerrar empresas, entonces si ese es el tema, cómo va a quedar el empleo, si no hay protección al empleo, lo que se está haciendo es limitar a la empresa y va a llegar el momento en que se genere desempleo y ese desempleo va a generar inseguridad y la inseguridad no es buena para nadie, no es sano”.

En este sector, reveló, tres hoteleros han planteado la posibilidad de vender sus hoteles porque no tienen el suficiente número de clientes que generen ingreso y “me preocupa esa parte cuando me dicen quiero rentar el hotel, voy a vender porque no tengo clientes, no tengo rentabilidad. Y esto que está pasando en el sector hotelero pudiera pasar en otros sectores y es muy preocupante, a dónde va toda esa gente que depende de esos empleos”.

Medellín Viveros precisó que esos tres hoteles generan a la fecha 60 empleos en conjunto y cuentan con 80 habitaciones.

“Son hoteles pequeños, esperemos que no tomen esa decisión y que se den las condiciones para que se queden en el estado”, apuntó.