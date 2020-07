Tratamiento TNR4 contra el Covid-19 reduce en 80 por ciento el riesgo de deceso, afirma Sesa

El TNR4 para tratar a pacientes de Covid-19 ha mostrado reducir el riesgo de deceso en un 80 por ciento y ha demostrado 71 por ciento de efectividad en el proceso de recuperación entre la población de riesgo, aseguró el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales, quien, no obstante, advirtió que ese porcentaje depende de que los medicamentos sean suministrados en cuanto se presenten los primeros indicios de la infección.

En este sentido, pidió a la población que se informe y conozca los síntomas de provoca el nuevo coronavirus cuando infecta a las personas, pues no solo son de tipo respiratorio sino también presenta cuadros diarreicos, dolor de cabeza, pérdida del gusto y malestar en general, de ahí que muchas veces se confunden con males gastrointestinales derivados de la temporada de calor que atraviesa la entidad.

En la rueda de prensa semanal para dar a conocer las estadísticas de la pandemia de Covid-19 en Tlaxcala, el funcionario expuso que continúa alto el riesgo de contagios, pero aseguró que la entidad cuenta con capacidad para atender la demanda de pacientes que requieran ser hospitalizados por complicaciones de la enfermedad.

Abundó que en estos momentos, la disponibilidad de camas en general es de 54 por ciento, mientras que en los dos hospitales reconvertidos –el de Natívitas y el de San Pablo del Monte– tienen en su conjunto 35 camas con ventilador disponibles, pero adelantó que partir de la próxima semana se habilitará el Hospital Regional de Huamantla, donde existen otras 35 camas con ventilador.

Respecto de la incidencia del Covid-19, informó que hasta este miércoles se han aplicado 8 mil 117 pruebas de diagnóstico, de las cuales, 2 mil 994 dieron positivo, 4 mil 317 negativo y 806 se encuentran a la espera de resultado; lamentablemente, abundó, la enfermedad ha ocasionado 420 decesos y hay 358 casos activos.

En el caso de pacientes recuperados, Lima Morales explicó que las autoridades federales plantearon que solamente se contabilice a las personas que superaron el mal sin requerir hospitalización, por lo que el dato que se maneja a nivel nacional es de mil 705; pero si se toman en cuenta tanto a quienes se recuperaron de manera ambulatoria o tuvieron que ser canalizados a un hospital, el número de recuperados asciende a 2 mil 216.

El secretario de Salud fue enfático en el tema de recuperación del Covid-19, pues es un indicativo de la efectividad del tratamiento TNR4 diseñado por la Sesa para atacar la respuesta inflamatoria que provoca el patógeno en distintos órganos del paciente y con ello disminuir los riesgos de complicaciones que colapsen los servicios hospitalarios y los decesos.

Sostuvo que las técnicas y científicas del protocolo que integran los fármacos Ácido Acetilsalicílico, Montelukast, Ivermectina y Azitromicina han arrojado que ocho de cada 10 pacientes que lo toman superan la enfermedad y con el tiempo no tendrán complicaciones y que las personas con alto riesgo como obesidad, hipertensión, diabetes, la probabilidad de recuperación es del 71 por ciento.

Refirió que en un seguimiento a 966 pacientes que se estudiaron solamente dos fallecieron, “porque no lo tomaron a tiempo y porque tenían enfermedades muy fuertes previas que complicaron la enfermedad. Esto ya tiene un sustento, lo podemos aseverar y seguramente conforme crezcamos el número de muestras es mejor, el mensaje sería: cuando conozcan los síntomas, la estrategia es tomar el manejo médico y a tiempo, pues los síntomas comienzan a mejorar después de 48 horas”, abundó.

“Necesitamos que las personas conozcan el tratamiento, que se lo tomen en cuanto inicien los síntomas, que no lo desconfíen porque no es la ocurrencia de alguien. Ya tiene una metodología científica comprobada y fuerte, y que vamos a seguir comprobando porque no se trata de hacer cosas que solamente fueran una idea”.