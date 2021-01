Trasladar las vacunas a los brazos de las personas es el mayor reto de los gobiernos federal, estatal y municipal,. porque tienen que llegar a 966 mil 701 tlaxcaltecas que viven a lo largo y ancho del territorio.

Hasta ahora han arribado 4 mil 875 dosis destinadas al personal de salud que se encuentra en la primera línea de combate. Seguirán con las personas mayores de 60 años de edad, que en Tlaxcala suman 150 mil personas.

Se informa que las brigadas correcaminos serán las encargadas de aplicar las vacunas en las comunidades. Estas se componen de 12 personas, de las que solo dos son personal de salud –un médico(a) y una enfermera(o).

Los otros serán: dos voluntarios, dos servidores de la nación, un promotor del bienestar, un represéntate de becas y cuatro elementos de las fuerzas armadas o de la Guardia Nacional. En fin, un grupo en el que muchos de sus integrantes encontraron trabajo en las delegaciones de Programas de Bienestar y, por tanto, con los delegados que hoy son candidatos a puestos de elección popular.

Por los requerimientos propios de las vacunas de Pfizer, éstas deben ser manejadas por equipos especializados. De otra manera puede provocarse errores o pérdidas como ya se han registrado.

Las vacunas Cansino y Sputnik que proveerán China y Rusia, respectivamente, requieren menos cuidado, pero de todas maneras es necesario conocimiento y experiencia logística.

Quizá sea importante ubicar como centro a los profesionales de la salud. En la mayor parte de las comunidades hay centros de salud. Para provocar un cambio en la concepción en la prestación de servicio. Ir a la población y no esperarla hasta que se enferma.

No hay que olvidar que toda política de salud es local. Si no tiene impacto a nivel de la unidad de población más pequeña, no desarrolla una cultura de promoción y prevención.