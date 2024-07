Trasciende Tlaxcala a nivel internacional con función de boxeo

Los pugilistas Marilyn “La Mexicana” Badillo y Miguel Ángel “El Alacrán” Berchelt se encuentran listos para cumplir con sus respectivos compromisos.

Manifestaron que Tlaxcala es el lugar perfecto para competir, pues cuenta con las características necesarias para realizar un evento de esta magnitud, y resaltaron que, con el respaldo y la calidez de la gente, asegurarán el triunfo en sus respectivas contiendas, las cuales se realizarán el próximo sábado 27 de julio en el Palenque del Recinto Ferial, como parte de la gran Función Estelar de Boxeo Tlaxcala – WBC 2024.

En conferencia de prensa, el titular del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes, expresó que la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros mantiene su compromiso de impulsar a Tlaxcala como un destino ideal para el turismo deportivo, al brindar las condiciones para albergar y organizar eventos de primer nivel.

“Deseamos superar las expectativas. Para la gobernadora es importante proyectar de manera nacional e internacional a la entidad en materia deportiva, ya que el deporte es una herramienta que suma a la transversalidad de los ejes de su administración”, dijo.

Moncayo Cervantes agregó que la población ha disfrutado de una temporada de eventos sin precedentes.

Recordó que se han desarrollado actividades que el público ha recibido positivamente como conferencias, exposiciones enfocadas a las estrellas nacionales de la disciplina, certificaciones, clases de boxeo orientadas a la activación física, así como un torneo amateur que busca incentivar a la juventud tlaxcalteca.

Estas actividades que forman parte de la fiebre del mes del boxeo en Tlaxcala, apuntó el funcionario, han brindado bienestar y una alternativa más para mejorar la calidad de vida de los asistentes en diferentes ámbitos, además de facilitar una atención integral en distintos sectores.

Marilyn “La Mexicana” Badillo, quien disputará el título internacional división peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Alma Meraz, aseguró que está muy emocionada de subir al ring, pues se siente en casa gracias al público local y, además, ha desarrollado una nueva serie de habilidades que, confió, le darán la victoria en la justa deportiva.

“Vengo con las ganas de agarrar la estafeta de las grandes campeonas y abrir puertas a las demás chicas. Quiero ser la mejor del mundo. Voy a ser la mejor del mundo. Este es el momento de Marilyn Badillo”, subrayó.

Por su parte, “El Alacrán” Berchelt festejó su regreso al ring y aseguró que ha entrenado en un nivel del mar similar al de Tlaxcala para dar toda su fuerza en esta pelea.

En esta conferencia estuvieron presentes el director operativo de Promociones Zanfer, Guillermo Brito, así como Norman Badillo, padre y entrenador de la atleta Marilyn Badillo, y Alfredo Caballero, entrenador de Miguel Berchelt. También, figuras del ring, como el ex pugilista Lupe Pintor, “El Grillo de Cuajimalpa”; Miguel Ángel “El Tokio Santa” González, y Francisco “El Bandido” Vargas.

El pesaje se desarrollará este viernes 26 de julio en el Teatro Xicohténcatl, a partir de las 12:00 horas.

La cartelera se conforma de la siguiente manera: Miguel Berchelt vs Jeremy Triana; Israel Ramírez vs Edixon Pérez, por el título supergallo NABF; Marilyn Badillo vs Alma Meraz. por el título internacional CMB de peso mosca; David Moreno Potrero vs Elvis Torres, Alexis González vs Edgar Pérez Reyes, Ricardo Emmanuel Gonzalez Goy vs Josaphat Emmanuel Zavala, Kevin Cantabrana vs Eric Campos, y Camila Zamorano vs Melanie Sarmiento.