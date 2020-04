Transportistas tendrán problemas para pagar créditos, a consecuencia de la pandemia

Debido a que las medidas aplicadas para evitar la propagación del Covid-19 la problemática económica de transportistas del servicio colectivo de pasajeros, se agudizará. Ante ésta, será necesaria la intervención del gobierno en las agencias y financieras para que no apliquen intereses moratorios y brinden facilidades de pago, requirió Bernardo López Nieto, integrante del Frente Común de Concesionarios y Conductores Públicos del estado de Tlaxcala.

Sin precisar el monto de endeudamiento, señaló que un número importante de prestadores de este servicio obtuvo créditos para la adquisición de camionetas, a fin de cumplir con la ley que los obliga a renovar su parque vehicular, para que en el territorio circulen unidades cuyo modelo no tenga una antigüedad mayor a 10 años.

Sin embargo, la suspensión de actividades escolares y todas las medidas de aislamiento de las personas, ha provocado una reducción en el número de usuarios de este servicio, lo cual genera una problemática económica en el sector, expuso.

Este momento de contingencia representa un impacto para quienes “estamos pagando una deuda”, incluso para transportistas que planean adquirir una camioneta a crédito, ya que estas circunstancias podrían postergar sus planes.

“Lamentablemente las líneas de operación de las financieras no tienen retrocesos; en los atrasos de pagos aplican intereses moratorios y hasta ahora no se sabe si tienen planeado considerar el no cobrar esos recargos”, indicó.

La ley no establece el otorgamiento de algún tipo de facilidades para situaciones como la que ahora se atraviesa no solo en México sino en el mundo “y que –subrayó- está fuera del alcance de todos, porque es un imprevisto”.

El también dirigente de la Alianza Transportista Región Huamantla consideró que los gobiernos estatal y federal “podrían tomar algunas decisiones” en apoyo a este sector y paliar los efectos de esta pandemia.

Será necesario –resaltó- que intervengan para que las financieras y las agencias con las que se tiene compromiso, sean flexibles y brinden esquemas de pago más accesibles.

“Habremos de buscar la forma de hacer llegar esta propuesta por escrito al gobierno de Tlaxcala, la contingencia dificulta la posibilidad de hacerlo personalmente; la idea es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte) sea mediadora”.

López Nieto recalcó la importancia de la amortización financiera para transportistas, “porque con este problema del Covid-19, se va a dificultar el pago”.