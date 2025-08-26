Martes, agosto 26, 2025
Transportistas requieren apoyo gubernamental para renovar parque con unidades eléctricas: CET; se les dificulta pagar la mensualidad

Guadalupe de La Luz Degante

Hugo Salado del Razo, representante de la Coordinadora Estatal del Transporte (CET), reiteró su petición al gobierno de Tlaxcala para que apoye a transportistas en la adquisición de vehículos eléctricos, a fin de modernizar el servicio colectivo de pasajeros y ahorrar gastos.

Asimismo, refirió que por el momento desconoce si algunos concesionarios han accedido al fideicomiso de 24 millones de pesos, creado en este año por el gobierno estatal, para beneficiar a mil personas en la renovación de unidades.

“La situación es tan compleja que para comprar una camioneta nueva está muy difícil, entonces, algunos compañeros hacen el esfuerzo, no he platicado con ellos para ver si ese reembolso por comprar unidades nuevas se está dando o no se está dando”, indicó. 

Reconoció que son pocos los transportistas que realizan este tipo de movimientos a través de programas que implementa el gobierno estatal, razón por la cual no tiene conocimiento si se ha aprovechado este apoyo.

Reiteró que un aliciente para este sector era la posibilidad de renovar el parque vehicular a través de la adquisición de unidades eléctricas, lo que significa disminuir el gasto que actualmente se realiza por el consumo de combustible.

Remarcó que ese pago se reduciría a 100 pesos por recarga eléctrica para cada unidad en un recorrido de aproximadamente 300 kilómetros, de ahí que en el aspecto económico esta era una buena opción para las y los concesionarios, pues “nos permitiría respirar”.

Sin embargo, en pláticas con algunas empresas automotrices, como Ford, los costos de los vehículos eléctricos alcanzaban hasta un millón 700 mil pesos, por cada uno, lo que “para nosotros es imposible juntar”, porque ello implica cubrir una tarifa mensual de alrededor de 60 mil pesos.

Resaltó que por esta razón es “muy complejo” implementar un proceso de modernización con unidades que son amigables con el medio ambiente. “Exhorto a las autoridades a poner énfasis en este tema y a tratar de hacer convenios directamente con las armadoras para que en un momento dado se otorguen más facilidades de compra para los transportistas”, mencionó.

Hugo Salado del Razo reiteró su llamado a las autoridades de este rubro, a efecto de que a través de la intervención del gobierno, ya sea federal o estatal, “se pueda hacer algo” para facilitar el acceso a vehículos sustentables.  

Mientras tanto, “seguimos picando piedra para que se dé”, porque en este momento los ingresos económicos limitan hacerlo posible, recalcó el líder transportista.    

Los concesionarios del estado -añadió-, estamos dentro de los 15 años retrospectivos de antigüedad para una camioneta del servicio colectivo, y los 10 para cambiarla, pues la mayoría está dentro del periodo para operar, porque “nosotros tenemos el mejor parque vehicular de la República mexicana”.

Comentó que hay otras entidades del país, como Oaxaca, donde las personas se trasladan colectivamente en camionetas tipo Estaquitas, con techo de lona y con asientos elaborados con tablas de madera, por lo que en esos lugares la situación del transporte “es muy crítica, y aquí no es así”.

Subrayó que los concesionarios tlaxcaltecas se han apegado a la legalidad en la materia, aunque admitió que hay algunas unidades que han rebasado el tiempo de antigüedad establecido, pero que en general “hemos cumplido y por eso queríamos brincar otro poquito más para pasar a lo eléctrico, donde nos atoraron con los precios”.

