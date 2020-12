Transportistas piden no vetar reformas de descuentos; a cambio, no subirán precio de pasaje

A cambio de no aumentar el pasaje, integrantes del Frente Común de Concesionarios y Operadores de Transporte Público en el estado de Tlaxcala demandaron al Ejecutivo estatal, publicar el decreto aprobado por el Congreso local, por el que reducen en 70 por ciento el cobro de diversos derechos estatales y permitir que la renovación del parque vehicular de las unidades destinadas a este servicio se concrete hasta que cumplan 15 años los modelos destinados a éste.

En conferencia de prensa, realizada en el Patio vitral del Palacio Legislativo, y acompañados por un grupo de diputados, los líderes de transportistas pidieron al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez no vetar ese decreto y en cambio, apoyar ese respaldo a este sector.

Bernardo López, uno de los líderes de la agrupación, reiteró que mantener el precio del servicio fue uno de los compromisos que asumieron como parte de las negociaciones para esta modificación, misma que habían solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secte).

“Aquí hicimos un compromiso y lo venimos a recalcar y reafirmar, nosotros nos comprometimos con este grupo de diputados y diputadas de no aumentar la tarifa que se propuso en la Secretaría de Comunicaciones que la parada mínima pasara de 7 a 10 pesos. El compromiso es aceptar que no vamos a aumentar la tarifa, que vamos a apoyar al usuario por la pandemia, pero siempre y cuando se publique el decreto”, dijo.

Una vez que el Congreso del estado remita al Poder Ejecutivo las reformas a la Ley de Comunicaciones y Transportes y del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el líder transportista pidió al mandatario estatal su comprensión, toda vez que este gremio ha resultado afectada por la contingencia sanitaria.

“Estamos conscientes, estamos seguros que en el momento que llegue al Ejecutivo del estado habrá de comprender al transportista y al usuario para que en los términos que marca la ley se publique en el diario oficial del estado de Tlaxcala (sic), toda vez que la reducción del 70 por ciento solo es para 2021”.

A esa postura se sumó, Hugo Salado del Razo, integrante de la Coordinadora Estatal del Transporte, quien agregó que otro de los acuerdos fue la antigüedad mínima que deberán tener los vehículos destinados al autotransporte público de personas, que pasó de 10 a 15 años, contados a partir del año de fabricación del vehículo, pero con el compromiso de que una vez que cumplan 13 años serán revisados cada seis meses.

“Ahora solicitamos el apoyo de los señores diputados para el refrendo y demás; y los 15 años de vida útil de las unidades con el compromiso que después de 13 años, se revisarán cada seis meses porque no queremos llenar a Tlaxcala de chatarra, somos gente de trabajo, que pasamos 14, 16 horas detrás de un volante, no somos limosneros”.

Los transportistas, quienes emitieron halagos a favor de los diputados, a quienes en otras ocasiones calificaron de ladrones, aseguraron que en este acuerdo con los legisladores no hay pactos ni intereses políticos de por medio, pues “ya en las próximas semanas nosotros tomaremos una decisión política, pero es independiente a este acuerdo”, dijo Bernardo López.

En tanto, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y promotor de esta enmienda, Omar Milton López Avendaño consideró que la reforma no afectará las finanzas del Ejecutivo estatal, pues “es mínimo lo que dejará de recibir, no afecta en mucho la propuesta del Ejecutivo al Congreso del estado, pero el análisis con montos lo estaremos dando la próxima semana, pero no es significativa”, finalizó.