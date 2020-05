Transportistas prevén riesgo de perder unidades ante crisis generada por Covid-19

Derivado de las pérdidas económicas durante casi dos meses de contingencia por Covid-19, se prevén “riesgos de perder algunas unidades, porque probablemente muchos” no podrán cubrir el crédito adquirido, aseveró Bernardo López Nieto, integrante del Frente Común de Concesionarios y Conductores Públicos del Estado de Tlaxcala.

“Hasta ahora no vemos ningún apoyo ni estatal ni federal, aunque se anuncian millones y millones de pesos, no vemos que se esté considerando al sector transporte, que es un servicio que no para las 24 horas del día, como es en el caso de taxis”, remarcó.

Seguimos funcionando pese a las circunstancias –acentuó– y exponiendo a muchos compañeros; sin embargo, la actividad no se puede suspender “porque la misma necesidad nos obliga a buscan un centavo para llevar a la casa”.

López Nieto externó su inquietud “porque nos está cayendo la presión por los créditos que tenemos. Aunque a algunos ya les dieron opciones para liquidar, de todas maneras se va a tener que pagar lo que se debe”.

Se ve complicado que al regresar de este problema de salud “toda la gente que no ha salido va a ocupar el transporte y que vamos a andar con las unidades llenas en todos los viajes. Por eso, el problema es de dónde vamos a sacar el recurso que tenemos que cubrir, porque no nos lo van a dar a fondo perdido; no vamos a poder, aunque nos prorroguen plazos”.

Explicó que hay letras a pagar por la cantidad de 22 mil pesos y algunas de 12 mil pesos, en el caso de vehículos usados para el servicio colectivo y suburbano, de entre 20 mil y 22 mil; “las de camionetas Suburban chicas son de 12 mil pesos y las de automóviles para taxi, son de tres mil a cuatro mil pesos mensuales”.

Cuando concluya la emergencia sanitaria “se van a tener que hacer los pagos, la pregunta es de dónde vamos a sacar el dinero; será muy difícil, casi imposible obtenerlo del mismo sueldo, de dónde”, insistió.

Apuntó que las personas regresarán a sus labores y las escuelas volverán a abrir sus puertas a los estudiantes y maestros, “se va a volver a tener la misma dinámica de antes, pero será complicado recuperar los casi dos meses de pérdidas económicas por la paralización de actividades durante la emergencia”.

Ese va a ser el gran problema –resaltó–, estamos previendo riesgos de perder algunas unidades “porque probablemente muchos no vamos a poder alcanzar cubrirlos; cómo nos vamos a reponer de esta disminución en los ingresos, de más de 60 por ciento. Aunque algunos ahorita no van a saldar lo de abril y mayo, después deben cumplir”.