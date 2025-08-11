Las traiciones políticas de cara a la sucesión gubernamental ya están y cada día se incrementarán. En Tlaxcala, la historia política de los últimos 25 años demuestra que la alternancia no sólo trajo pluralidad, sino también una dinámica recurrente: la traición en las sucesiones gubernamentales para subsistir.

Desde 1998, cuando Alfonso Sánchez Anaya rompió con el priismo que lo formó para convertirse en el primer gobernador surgido de la “oposición”, quedó claro que la lealtad partidista y personal es tan efímera como las coyunturas electorales: imperan los intereses personales.

Maquiavelo advertía en El Príncipe que “los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio” y en Tlaxcala, para muchos, ese patrimonio es el poder político, y cuando llega la hora de buscarlo, nada importan las lealtades y abundan las traiciones.

Así ocurrió en 2004, cuando el grupo en el poder no cerró filas con la candidata del oficialismo y esposa de Sánchez Anaya, abriendo la puerta a la alternancia con el priista Héctor Ortiz, jugando con las siglas del PAN. Seis años después la historia se repitió; el exrector de la UATx no apoyó la imposición presidencial, facilitando la llegada del priista Mariano González Zarur en 2011.

El ciclo se repitió en 2021; las traiciones y simulaciones jugaron en contra de Anabell Ávalos, allanando el camino a la expriista Lorena Cuéllar.

Hoy, rumbo a 2027, el escenario no es distinto. En el gabinete estatal y en el partido gobernante, varios funcionarios empiezan a moverse con más cálculo y avaricia personal que institucional. La gobernadora, como sus antecesores, enfrentará el dilema de sostener a un alfil que quizá no garantice la unidad, o ceder ante presiones y pactos creando “un hijo del pueblo”, que terminen por dinamitar la continuidad de su proyecto y de sus intereses.

Max Weber sostenía que “quien hace política pacta con las fuerzas diabólicas que acechan en todos los compromisos” y en Tlaxcala, esas fuerzas suelen tener nombre, cargo y padrón de operadores. Y si algo ha probado la historia reciente es que la traición no es un accidente, sino un método: el verdadero motor de las sucesiones.

La pregunta ahora no es si habrá traiciones, sino a qué hora empiezan a hacerse más visibles éstas y quién logrará capitalizarlas, aunque parece que Ana Lilia Rivera lleva ventaja entre el propio círculo rojo, ese que adula a la mandataria.