Tradiciones y cultura tlaxcalteca trascendieron fronteras y germinaron en tierras lejanas: Cuéllar

Con la asistencia de 143 mil personas durante 12 días de celebraciones, este martes 14 de octubre concluyeron los eventos conmemorativos por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala. Durante la ceremonia de clausura, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que “mientras otros quisieron ver una traición, aquí hubo lealtad”, al subrayar el papel de Tlaxcala como cuna de identidad y resistencia.

En su intervención, Cuéllar recordó que Tlaxcala no sólo participó en la fundación de México, sino que colonizó y compartió su cultura con otros pueblos del norte y sur del continente. “Laten las tradiciones y cultura de comunidades de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Texas, donde los tlaxcaltecas llevaron su fe, su lengua y su organización comunitaria”.

La mandataria estatal destacó que la influencia tlaxcalteca trascendió las fronteras: “Late también en tierras de Guatemala, Honduras y hasta el Perú, donde dejaron huella de su cultura y su trabajo”. Afirmó que el espíritu de Tlaxcala “cruzó mares hasta Filipinas, llevando consigo la semilla tlaxcalteca que también germinó en tierras lejanas”.

En un mensaje, Cuéllar Cisneros sostuvo que “sin Tlaxcala no hay México”, y recordó que el pueblo tlaxcalteca “supo adaptarse sin rendirse, transformó la historia y compartió su legado con el mundo”. Subrayó que estos cinco siglos son testimonio de la dignidad de una tierra que “nunca se rindió”.

“Tlaxcala pensó más allá del momento. Nuestros antepasados supieron cuidar lo que más valía: su gente, su cultura, su futuro”, expresó, al tiempo que llamó a reconocer en el presente una “nueva colonización del espíritu”, basada en la expansión cultural y humana desde Tlaxcala hacia el mundo.

La gobernadora agregó que la conmemoración de los 500 años no fue para reabrir heridas, sino “para sanar con verdad, para construir desde la memoria”. Y concluyó: “Tlaxcala existe, resiste y persiste. Que viva su pasado, su presente y su futuro. Viva Tlaxcala”.

Por su parte, Karen Álvarez Villeda, secretaria de Cultura del estado, resaltó la magnitud de los festejos y la respuesta del público. “Cada una de las más de 120 actividades, todas completamente gratuitas durante 12 días, nos recordaron que la historia no es un relato estático, sino un vivo que se entrelaza con cada acción que emprendemos en conjunto”, señaló.

Álvarez Villeda expresó que celebrar cinco siglos de historia “implica reconocer nuestra responsabilidad en la configuración de la patria mexicana”. Recordó que Tlaxcala fue un punto de encuentro de pueblos y tradiciones, y que hoy sigue siendo “una ciudad hospitalaria, valiente y abierta al diálogo”.

Añadió que Tlaxcala ha sabido combinar innovación y tradición, y que “el verdadero legado no es un monumento o una danza folclórica, sino la gente que día con día construye una nueva historia con talento y esperanza”.

La secretaria de Cultura informó que la cifra total de asistentes fue de 143 mil personas, “una participación ciudadana masiva y entusiasta, sin precedentes en la historia cultural de Tlaxcala”. Agradeció a artistas, cronistas, cocineras tradicionales y a todas las personas que con su trabajo hicieron posible el programa conmemorativo.

En el uso de la palabra, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García subrayó que la historia de la ciudad “no nació del sometimiento, sino de la conciencia, de la resistencia y de la dignidad”. Recordó que Tlaxcala fue “la primera república de indios, donde la ley reconoció el derecho de los pueblos originarios a gobernarse”.

“Cinco siglos han pasado desde aquel encuentro entre dos mundos que transformó para siempre el destino del continente”.

Sánchez García agradeció la participación ciudadana que “llenó plazas, templos y teatros”, así como el respaldo de la gobernadora Cuéllar. “A ustedes, pueblo de Tlaxcala, les pertenece esta conmemoración”, dijo.

El alcalde añadió que este aniversario “no es un punto final, sino un punto de partida” para proyectar a Tlaxcala al mundo mediante el turismo cultural, las artes y la educación. “Que nuestras artes y nuestra historia sigan siendo embajadoras de esta noble y sabia tierra”, expresó.

Finalmente, llamó a convertir el homenaje de los 500 años en compromiso: “El mejor homenaje será el trabajo cotidiano por la justicia, por la igualdad, por la educación y por la cultura”.

Como parte de la clausura, se presentó el Coro “500 Voces” que interpretó canciones como “Nonantzi”, “India Bonita” y “México Lindo y Querido”.

Al evento asistieron Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública; la magistrada Fanny Margarita Amador Montes, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; la diputada Maribel León Cruz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; José Vicente de la Rosa Herrera, titular del Centro INAH Tlaxcala; Mayra Vázquez Velázquez, directora del Archivo General e Histórico del Estado; Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo; Antonio Martínez Velázquez, coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, así como funcionarios estatales, presidentes municipales y familias tlaxcaltecas.