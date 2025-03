Tradición popular contra espectáculo. El carnaval de Tlaxcala es una manifestación de identidad y arraigo comunitario. Sin embargo, la intervención del gobierno estatal en su organización y financiamiento evidencia una tensión entre la celebración popular y su transformación en un espectáculo turístico.

Desde el anuncio en 2022 de la reducción del apoyo económico a las camadas de danzantes, el descontento fue inmediato. El cambio de recursos monetarios a insumos como transporte y vestuario se percibió como un intento de control y desvalorización de su autonomía.

La crítica principal radica en que la organización de la fiesta recae en los propios participantes, quienes invierten tiempo, dinero y esfuerzo en la preservación de esta tradición. Para ellos, la decisión del gobierno no representa un apoyo real, sino una estrategia para minimizar costos a expensas de su sacrificio.

El conflicto escala cuando se cuestiona la verdadera motivación de los danzantes al participar. Expresiones como “si no les pagan, no participan”, exacerban el enojo de la comunidad, que responde con un argumento claro: sin su esfuerzo, no hay carnaval.

El cambio en la sede es interpretado como una maniobra comercial para capitalizar la festividad, beneficiando a ciertos sectores económicos a costa de la esencia misma del carnaval.

Para muchos, esto marca la pérdida del carácter comunitario y espontáneo de la celebración, convirtiéndola en un evento controlado y con fines lucrativos. Lo que se confirmo con la caricaturización que se hizo en Polymarchs.

El carnaval de Tlaxcala refleja la tensión entre el rescate de tradiciones y su comercialización bajo la gestión estatal. Mientras el gobierno busca proyectar el carnaval como un atractivo turístico, los danzantes luchan por mantener su autonomía y el valor cultural de su celebración.

Este es un debate que, lejos de resolverse, continúa latente en la memoria y el corazón de Tlaxcala.