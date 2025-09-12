Trabajo entre los tres niveles de gobierno y sector productivo es clave para un mejor campo: Alfonso Sánchez

En el marco de la cuarta edición de la Expoferia del Conocimiento, Ciencia e Innovación Tecnológica para el Campo, el presidente municipal de Tlaxcala y titular de la Asociación de Autoridades Municipales (Aamtlax), Alfonso Sánchez García, subrayó que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno y el sector productivo es punto clave para garantizar que el campo tlaxcalteca sea más competitivo.

- Anuncio -

En la sede de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), y ante productores, académicos y autoridades, el edil capitalino resaltó que la celebración anual de esta expoferia es un recordatorio de la necesidad de fortalecer los mecanismos de colaboración institucional, a fin de que los beneficios de la ciencia y la innovación lleguen directamente a las familias que dependen de la tierra.

Ahí, Alfonso Sánchez García destacó que desde la Aamtlax se impulsan acciones concretas en favor de este sector, como la instalación de módulos de producción de alto rendimiento, que han permitido a los productores triplicar su producción y al mismo tiempo reducir hasta en un 75 por ciento el consumo de agua, lo que contribuye así a un aprovechamiento más sustentable de los recursos.

Agregó que se han consolidado contratos directos entre productores y consumidores, con precios garantizados, lo que evita abusos de intermediarios y fortalece la economía de las familias campesinas.

- Advertisement -

A lo largo del evento investigadores, académicos, estudiantes y productores compartieron experiencias y conocimientos, por lo que el alcalde abrió la posibilidad de compartir algunas de éstas más a fondo con los integrantes de la Aamtlax.

Durante su mensaje, Alfonso Sánchez reconoció el respaldo permanente de la gobernadora Lorena Cuéllar y la coordinación con autoridades federales, que han hecho posible la capacitación de productores en distintos municipios para facilitar su acceso a programas y financiamiento.

En representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asistió a este evento el titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario, José de Jesús Rafael de la Peña Bernal; y como anfitrión fungió Lenin Calva Pérez, rector de la UTT, así como representantes de instituciones de investigación y empresas agroindustriales.