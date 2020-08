15 trabajadores del municipio de Xicohtzinco dieron positivo a Covid-19: edil

Por decisión propia, el edil de Xicohtzinco, José Isabel Badillo Jaramillo ordenó la aplicación de pruebas para diagnosticar Covid-19 entre personal del ayuntamiento, de los que 15 trabajadores dieron positivo pero no desarrollaron la enfermedad y fueron puestos en cuarentena.

Así lo dio a conocer el edil, quien abundó que las pruebas fueron aplicadas hace 20 días a 110 trabajadoras y trabajadores adscritos al ayuntamiento; aseguró que quienes dieron positivo al nuevo coronavirus, su administración les proporcionó el medicamento correspondiente para su recuperación.

Precisó que del total de los casos, cinco elementos de seguridad ya habían superado el virus. A los 15 se les envió a cuarentena para evitar la propagación del patógeno entre el resto del personal, sin que se les suspendiera el pago de su salario, aseguró.

“Quise hacer estas pruebas para ver cuánta gente (sic) estaba en esa condición, y me resultaron 15 personas, entre administrativos y otros, que no tuvieron síntomas, pero sí tuvieron Covid-19, los doctores nos dijeron que se guardaran 15 días, se les dio el medicamento, se les pagó su salario por parte de la presidencia municipal y regresaron nuevamente a trabajar. No tuvieron problemas y el doctor los dio de alta”.