Trabajadores de la SESA se manifiestan para denunciar corrupción en asignación de plazas laborales

Trabajadores de confianza, o cubre incidencias, de la Secretaría de Salud del estado, se manifestaron este jueves en el Congreso del estado para denunciar presuntos actos de corrupción en la asignación de diversas plazas laborales en el sector y de lo cual, responsabilizaron a la legisladora Blanca Águila Lima.

Un grupo de servidores públicos se colocaron en la sede del Poder Legislativo, con pancartas y lonas con mensajes alusivas a su movimiento, para exigir la intervención de los integrantes de la LXIV Legislatura local, pues aseguraron que en el otorgamiento de las plazas privilegiaron los intereses particulares, familiares y hasta “de la servidumbre de una persona”, en referencia a Blanca Águila.

“Nuestra manifestación es por la corrupción que existe en la Secretaría de Salud, nos referimos a los actos que están haciendo con nuestras bases; nosotros somos personal suplente, de contrato y de confianza que cubrimos incidencias, entonces en la asignación u otorgamiento de plazas, nos brincaron, porque los líderes del sindicato terminaron dando las bases a personas allegadas a ellos, a familiares, e incluso, hasta a la servidumbre de X persona que está aquí”, denunció Rodrigo González Barrios, persona que dijo laborar como camillero en el hospital general de Apizaco.

Abundó: “Estamos luchando y peleando que nos aclaren esa parte de las bases, porque resulta que también se dieron unas bases y no se nos tomó en cuenta a personal que tiene 18 15, o 10 años de servicio trabajando en la Secretaría y no hemos sido ni convocados a un concurso de escalafón, porque el sindicato se los da a sus incondicionales y familia”.

- Anuncio -

De ese hecho responsabilizó a la diputada Blanca Águila, quien como secretaria general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, ha entregado esas plazas sin realizar convocatoria alguna en la que se respete el escalafón y mucho menos transparentado la forma en la que hizo las citadas asignaciones.

Además de exigir una definición de parte de Blanca Águila, porque “no puede ser diputada y líder sindical, debe definirse”, González Barrios demandó a los diputados iniciar los procesos de investigación a fin de “erradicar la corrupción que hay en la Secretaría de Salud, son muchas cosas que las haremos saber”, afirmó que aún están investigando algunas y que éstas “deben dejar de ser chismes de pasillo”, por lo que, con base en ello y con las pruebas, “vamos a presentar las denuncias penales correspondientes” acotó.

González Barrio pidió a los diputados ser garantes de los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, pues “La respuesta es que continuamos con nuestro movimiento; hay cierto apoyo del secretario de Salud y la verdad es que, a fin de cuentas, es parte del gobierno que ha dicho cero corrupción y eso es lo que no estamos haciendo, buscando acabar con la corrupción. Vamos a hacer más movimientos, porque esto se vienen en grande”.