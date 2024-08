Trabajadores del PJF se suman al paro nacional en contra de reforma constitucional al Poder Judicial

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se sumaron, desde el primer minuto de este miércoles, al paro nacional que realizan en contra de la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Con velas en mano, los cerca de 420 trabajadores que integran este poder en Tlaxcala, pertenecientes al Vigésimo Octavo Circuito, se aglutinaron en la sede del Poder Judicial en la entidad, para anunciar su determinación al enfatizar que la pretendida reforma constitucional presidencial representa una amenaza para la estabilidad del pueblo de México.

“En un momento crucial para el futuro de nuestra nación, estamos aquí no sólo como juzgadores, sino como uno de los defensores inquebrantables de los principios fundamentales que sostiene nuestra República, la independencia judicial, la división de poderes y la protección de los derechos humanos. Nos encontramos en un punto de inflexión. Una reforma legislativa promovida por el presidente de la República y tramitada por una mayoría parlamentaria que amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta nuestro estado de derecho”, denunciaron al explicar los motivos de este paro.

Abundaron que la reforma busca concentrar el poder en una sola persona, lo cual “no sólo es una afrenta directa a la independencia judicial, sino también un golpe mortal a la democracia. Escúchese claro, un golpe mortal a la democracia que muchos lucharon por establecer y proteger.

La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan ese poder”.

Enfatizaron que escudados en una supuesta modernización del Poder Judicial, desde el Ejecutivo “se busca centralizar el poder, lo que pone en riesgo no sólo la independencia de los jueces, sino también el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto. Como custodios de la ley, es nuestra responsabilidad levantarnos contra cualquier intento de subyugar la justicia a los intereses políticos.

Por ello, convocaron a la sociedad y a los diversos colectivos, a sumarse a esta exigencia de concretar una reforma al Poder Judicial que atienda a las múltiples y diversas necesidades, y no solo a caprichos.

“Esta reforma no sólo amenaza la justicia, compañeros, amenaza la estabilidad misma de nuestra nación. Sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas, la confianza de estas instituciones se desmoronará, y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y arbitraria. Nos encaminamos a una crisis constitucional sin precedentes. Escúchese claro, una crisis que de no ser detenida dejará cicatrices profundas en nuestro tejido social, y eso no podemos permitirlo ni tolerarlo”.

“Por estas razones, hemos decidido, junto a cientos de personas juzgadoras comprometidos con la justicia, la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país a partir de este 21 de agosto como un acto legítimo de resistencia contra esta reforma y hasta que ésta sea desechada para dar paso a la construcción de una reforma integral del sistema de justicia a la que sin duda algunos nos sumaríamos, pero debe ser integral y correcta en beneficio de la justicia en México. Esta acción no es tomada a la ligera, es una medida extrema en respuesta a una amenaza extrema. No podemos quedarnos de brazos abusados mientras desmantelan los principios que juramos proteger…el futuro de nuestro país está en juego y no permitiremos que la justicia sea sacrificada en el altar del poder”, concluyeron para dar paso a su paro nacional en el Poder Judicial.