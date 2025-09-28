Trabajadores del PJF rechazan despido de directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) rechazaron el despido de la directora de la Casa de la Cultura Jurídica en el estado de Tlaxcala, Laura Anastasia Vargas Amores, como parte de la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para terminar con los contratos de todas las directoras y directores de estos espacios en el país.

A través de un oficio, los trabajadores exponen que “Si bien la naturaleza del puesto de director o directora de la Casa la Cultura Jurídica es de confianza, la remoción de sus funciones no puede corresponder a caprichos ni arbitrariedades del patrón; quien al ser un órgano de impartición de justicia debe dar ejemplo de respeto a los derechos laborales de sus trabajadores, sin importar si son de confianza o de base”.

El documento fue publicado en la cuenta de Facebook del Movimiento de Trabajadores del PFJ en Tlaxcala y está firmado por la misma organización que surgió cuando se anunció la reforma a esta institución del Estado para que sus integrantes sean electos por voto popular.

La decisión de prescindir de los servicios de quienes estaban al frente de las Casa de la Cultura Jurídica ocurre a menos de un mes de que asumieran el cargo los nuevos ministros y ministras de la SCJN, así como de la desaparición del Consejo de la Judicatura que, derivado de la reforma judicial, transfirió sus atribuciones de gestión de recursos humanos, materiales y financieros al Órgano de Administración Judicial; así como de evaluación del desempeño al Tribunal de Disciplina Judicial.

Un grupo de trabajadores del Vigésimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación manifestó su desacuerdo en redes sociales, donde señalaron que el Alto Tribunal debe guiarse a partir de los marcos normativos existentes y por ello deben mantener en sus puestos a los funcionarios de las Casas de Cultura Jurídica.

“La labor de difundir el acervo jurídico emitido por el Alto Tribunal no puede quedar en manos de improvisados. La sociedad tiene derecho a que dicha función sea realizada por perfiles capacitados para ello. Se debe considerar la experiencia y capacidad de quienes hoy han dirigido las Casas de la Cultura Jurídica”, apuntaron.

Es por ello que externaron su rechazo a la terminación de la relación laboral que en el caso de Tlaxcala afectó Laura Anastasia Vargas Amores, a quien expresaron su apoyo y solidaridad, al tiempo de que reconocieron su desempeño para promover la cultura jurídica en el estado durante el tiempo que permaneció en dicho cargo.

