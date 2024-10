Trabajadores del PJF no regresaron a laboral pese ha llamado del Consejo de la Judicatura

Pese al emplazamiento del pleno del Consejo de la Judicatura para que este jueves fueran reanudadas actividades laborales en todas las instancias del Poder Judicial de la Federación (PJF), trabajadores decidieron mantener, por tiempo indefinido, su paro parcial de actividades hasta que les sean garantizados sus derechos laborales.

La víspera, los integrantes del Consejo de la Judicatura aprobaron un acuerdo por el cual llamaron a los trabajadores a reanudar sus actividades con la advertencia de que las áreas administrativas de los juzgados aplicarán descuentos salariales a aquellos integrantes del mismo que no regresaran a trabajar.

“Las áreas administrativas deberán aplicar la normativa vigente al personal que no asista a laborar, esto a partir del día 24 de octubre”, dice el documento emitido por el Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, en el caso de los integrantes de ese poder, adscritos al Vigésimo Octavo Circuito en Tlaxcala, decidieron mantener su paro, de manera indefinida, al asegurar que no existe ni certeza ni garantía que, con la reciente reforma constitucional al Poder Judicial, los derechos laborales de los trabajadores sean respetados.

“Hasta el día de hoy seguimos con el paro de labores en forma indefinida, como pueden ver estamos en este edificio de los tribunales laborales en el estado de Tlaxcala y pues no hay labores, esa es la decisión que se ha tomado y no sé hasta qué día, porque precisamente las razones por las cuales entramos a paro no han cesado, básicamente no se nos ha garantizado nada con relación a nuestras prestaciones y sinceramente no hay condiciones”, explicó Fernando Flores Lozano, secretario particular del juez de Distrito del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Tlaxcala.

Abundó que “no hay forma de regresar, pues de qué serviría si regresamos y las autoridades no van a respetar lo que hacemos en nuestro trabajo; sin embargo, seguimos trabajando con asuntos de urgencia, pero esencialmente y las principales son materia penal, como actos prohibidos por la Constitución como situaciones de encarcelamiento y en materia laboral, por ejemplo que estamos aquí en el Tribunal Laboral son providencias cautelares como bajas de del servicio médico del IMSS o alguna otra situación que amerite seguridad social urgente, entre otros”.

Los trabajadores mantienen plantones en las diversas oficinas en las que se encuentran juzgados y tribunales den Vigésimo Octavo Circuito del Poder Judicial, con el consenso que será la base laboral la que define las medidas que adoptarán en los próximos días.