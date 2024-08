Trabajadores del PJF marchan y se manifiestan en Tlaxcala por reforma constitucional

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) salieron a las calles de la ciudad capital de Tlaxcala en demanda, nuevamente, de evitar cualquier reforma a la Constitución Política de México que atenta contra sus derechos laborales y sobre todo, en contra de la autonomía y la impartición de justicia en el país.

- Anuncio -

Desde temprana hora, un contingente de trabajadores de ese poder, vestidos con playeras distintivas a su movimiento y con pancartas y lonas con leyendas alusivas a su rechazo al proyecto de reforma constitucional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegaron hasta el Palacio Legislativo para exigir a los diputados locales “no dar la espalda a la base trabajadora y los ciudadanos”, porque consideran que dichas enmiendas afectarán a la sociedad.

Más tarde, se trasladaron a la Plaza de la Constitución, y realizaron un plantón frente al Palacio de Gobierno, en donde demandaron frenar cualquier reforma que atente contra la impartición de justicia y que atente contra los derechos laborales.

Bajo las consignas de “nuestra lucha no va a caer, no va a caer, no va a fracasar”, aseguraron que el movimiento busca frenar “estas reformas que atentan contra el sistema de justicia y el Estado de Derecho…sabemos que estamos del lado correcto y que la historia nos juzgará como las personas que defendimos la impartición de justicia sin tintes ni colores partidistas.

- Advertisement -

“Es un hecho que con todo el Poder Judicial Federal ya nunca será el mismo, pero eso es bueno, porque nos obligará a renovarlo para mejorarlo. Pero no es la reforma constitucional la que permitirá tratar todos esos problemas que ahora le echan al Poder Judicial. Por ello, compañeros, hoy es momento de que salgamos a las calles, hablemos con la gente, compartamos esta información como lo estamos haciendo el día de hoy, expliquemos lo que verdaderamente está sucediendo. No tengamos miedo, compañeros porque unidos estoy seguro que lo vamos a lograr”, sostuvo uno de los oradores.

En tanto, Alfredo López, uno de los 420 trabajadores del Poder Judicial de la Federación que este martes marcharon, explicó que se trata de un movimiento pacífico, de concientización social respecto de las implicaciones de la reforma constitucional.

“Tenemos pensado hacer un movimiento pacífico, tenemos pensado hacer un movimiento en el que no afectemos en la medida de lo posible a las personas. Nosotros como institución y con los principios que rigen al Poder Judicial de la Federación, como defensores de los derechos, lo que procuramos es no afectar. Este movimiento ha sido un movimiento al cual en realidad no estamos acostumbrados a hacer. Por el contrario, nosotros estamos acostumbrados a estar en oficinas y trabajando, haciendo sentencias para llegar el derecho a las personas”.

- Advertisement -

Sin embargo, dijo que estas movilizaciones y el paro de actividades continuará “hasta que el Congreso de la Unión nos escuche, para que nosotros nos sentemos en una mesa y las reformas se realicen conforme al derecho y que no afecten a la ciudadanía. Y entonces vamos a continuar con este movimiento, vamos a seguir realizando marchas, vamos a seguir realizando manifestaciones, porque es importante que la ciudadanía nos conozca y sepa que sepan que vamos a seguir luchando por nuestros derechos y por los derechos de todas y todos los mexicanos”.

Detalló que el paro de actividades en el Poder Judicial, con respecto al Vigésimo Octavo Circuito continuará, por lo que, tal y como ocurrió la víspera, solo existen guardias de personal que atienden los asuntos urgentes, pues “sabemos que existen casos en los que se deben de atender a asuntos determinados que no pueden parar, por lo tanto tenemos guardias para recibir casos urgentes como atenciones médicas, incomunicados, privaciones de las libertades y por eso les comento que, responsablemente, todos los circuitos decidieron juntos seguir recibiendo esos casos urgentes que no pueden parar, sin embargo entendemos la afectación que pudieran tener en los otros casos y en esos vamos a continuar con el paro y movilizaciones que en su momento se darán a conocer”.