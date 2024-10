Trabajadores del PJF mantienen su paro de actividades en contra de la reforma constitucional

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se mantienen en paro parcial de actividades jurisdiccionales hasta que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelvan la legalidad de la reforma constitucional a dicho poder y sobre todo, se garanticen los derechos y conquistas laborales de los funcionarios.

Este miércoles, en las inmediaciones de la sede del Poder Judicial en el municipio de Apizaco, trabajadores que se mantienen de guardia, establecieron mesas y casas de campaña, como muestra de su rechazo a las enmiendas constitucionales que ahora se discuten en el seno de la SCJN.

Al respecto, el juez de distrito especializado, Getsemaní Hernández Xolio informó que la decisión de mantener este paro ha sido consensuada con la base trabajadora, la cual, no está de acuerdo con las enmiendas, las cuales no solo afectarían sus derechos laborales, sino la imparcialidad de impartición de justicia en el país, en perjuicio de la población.

“Los trabajadores de los tribunales colegiados y de los Juzgados de distrito somos los que hemos iniciado este paro de labores, pero no es un paro total, es una disminución de actividades. Solo atendemos casos urgentes; los juzgados no están cerrados, porque se siguen atendiendo estos casos y nosotros estamos ejerciendo el derecho de manifestación y asociación para defender nuestros derechos laborales, porque en el oficialismo y desde la presidencia de la República se dice que no estamos siendo afectados por los derechos laborales, pero así como dicen una cosa hoy, mañana dicen otras, son como las Chimoltrufia”, espetó en entrevista en la sede del Poder Judicial Federal en Tlaxcala.