Trabajadores del PJF continúan con paro de actividades; ni jueces ni magistrados reanudaron labores

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el estado de Tlaxcala decidieron mantener su paro de actividades, por tiempo indefinido, para continuar con su protesta en contra de las reformas constitucionales que, entre otras cosas, prevé la elección de por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces.

Con ello, ni magistrados ni jueces que integran el Vigésimo Octavo Circuito del Poder Judicial no han reanudado sus actividades jurisdiccionales.

Pese a que a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito de México acordó retomar sus actividades este miércoles 16 de octubre, tras un paro de labores que duró más de un mes como protesta contra la reforma al Poder Judicial, los cerca de 420 trabajadores de este órgano jurisdiccional en Tlaxcala, mantendrán este paro “por tiempo indefinido”.

Por ello, las instalaciones de este poder en las diversas sedes de la entidad, ubicadas en Tlaxcala capital y en el municipio de Apizaco, permanecieron cerradas, solo con personal de guardia para atender diversos temas penales, promoción de amparo y en aquellos casos en donde se encuentren afectados menores de edad.

Al respecto, el secretario del juzgado primero de distrito en el estado de Tlaxcala, con sede de Apizaco, Rolando Cruz Delfín sostuvo que la determinación de mantener el paro fue consensuada con los trabajadores del Poder Judicial adscritos al Vigésimo Octavo Circuito, porque “no hay condiciones para reanudar, no hay ninguna disposición al diálogo a nuestras demandas, pero continuamos recibiendo y dándole trámite a aquellos asuntos que se encuentran dentro de los supuestos de la circular 16, que emitió el Consejo de la Judicatura en materia de amparo y en materia penal, a través de diversas guardias”.

De manera puntual, detallan que atenderán las demandas de amparo de carácter urgente, los casos de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, expulsión, destierro y todos aquellos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional o la declaración de inexistencia de huelga.

Además, en materia penal, atenderán consignaciones con detenido, consignaciones sin detenido de delitos calificados como graves, solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, extradición, orden de arraigo, exhortos en donde deba resolverse situación jurídica, así como los escritos que tengan que ver de modo directo con la libertad provisional de los procesados a disposición de dicho juzgado y las ordenes de aprehensión cumplimentadas giradas por el mismo.

“Nosotros vamos a mantener este paro, porque no hemos visto propiamente, por parte de la titular de la Presidencia de la República o la titular del Ejecutivo Federal (Claudia Sheinbaum Pardo, ni siquiera un guiño a querer hablar, platicar. Ella sigue con el discurso del expresidente (Andrés Manuel López Obrador) en el sentido de que esta reforma no afecta a los trabajadores. Sin embargo, es un discurso falso, porque el secretario de Juzgado de Tribunal ha llegado al tope, ya no puede continuar con la carrera judicial. Eso es una afectación a los derechos laborales del trabajador”, explicó.

Por tal razón, enfatizó que continuarán con esta manifestación “porque tenemos confianza de que la Suprema Corte se pronuncia al respecto a la inconstitucionalidad de la reforma”.

Aunado a ello, los trabajadores del Poder Judicial en el estado no descartaron la posibilidad de que realicen más movilizaciones, marchas y cierre de carreteras en diversos puntos del estado de Tlaxcala en demanda de dejar sin efecto la reciente reforma constitucional que incide en ese órgano jurisdiccional.