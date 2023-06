Trabajadores de la Secretaría de Salud marchan y se manifiestan; afectan los servicios médicos

Bajo la denuncia de la falta de medicamentos y de mantenimiento a las instalaciones, más de mil trabajadores de la Secretaría de Salud (Sesa) marcharon por calles de la ciudad capital la mañana de este 8 de junio y luego se plantaron frente a Palacio de Gobierno.

“Estamos aquí porque estamos hartos de vivir esta situación”, apuntó Blanca Águila Lima, secretaria general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

La cita se dio desde las 8:30 de la mañana en el boulevard Revolución, sitio del que partieron hacia Palacio de Gobierno para congregarse en la Plaza de la Constitución, donde más compañeros del sector los esperaban para sumarse a la manifestación. Es importante mencionar que esta movilización afectó los servicios de salud en la entidad; sin embargo, de acuerdo con Blanca Águila, la decisión de extender el paro de actividades del personal la tomaría el equipo sindical.

“Pero la parálisis ya está (con la falta de medicamentos e insumos), ¿de qué sirve que estemos nosotros si no está lo demás? Ese es el problema”.

Médicos, enfermeras, laboratoristas clínicos, trabajadores sociales, administrativos, nutricionistas, contadores, abogados, personal de mantenimiento, camilleros y personal de servicios generales, entre otros, marcharon para exigir la destitución del secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses y del director Administrativo de Sesa, Gilberto Mendoza Jiménez, con el argumento de haber incurrido en actos de violencia y represión a las manifestaciones, así como violentar los derechos laborales del personal de salud.

Acusaron que Zamudio Meneses no solo es ineficiente en su labor, sino que también tenía reacciones iracundas que lo llevaban a violentar al personal, sobre todo a las mujeres.

Respecto a Mendoza Jiménez, señalaron que no cuenta con el perfil ni las capacidades y competencias que se necesitan para desempeñar el cargo; de igual manera, apuntaron que cometía actos violentos contra los trabajadores de las oficinas centrales. Y añadieron el presunto acoso sexual realizado contra dos trabajadoras al tocarlas de manera indebida en contra de su voluntad, sobre lo que interpondrán una demanda ante la falta de respuesta de las autoridades gubernamentales.

En cuanto al abasto de medicamentos, afirmaron que éste llega a ser de hasta el 26 por ciento y que, en no pocas ocasiones, han recibido medicamentos y vacunas que están próximos a caducar; lo que ha ocasionado que la ciudadanía no confíe en estos insumos y se rehúse a ser atendida con ellos.

Denunciaron que existe parálisis administrativa al interior de Sesa, aunado a que la plantilla de directivos no cuenta con el perfil y la eficiencia para atender estos casos, por lo que corre el riesgo de ser la causante de que el recurso para el sector salud disminuya en 50 por ciento.

“Esto tendrá, como consecuencia, que no haya medicamentos suficientes en los centros de trabajo”, explicó Águila Lima y agregó que pacientes y familiares son empujados a comprar por sí mismos los insumos que son básicos para su atención, al igual que a buscar, por la vía privada, laboratorios y hospitales en los que puedan realizarse los estudios y análisis que necesitan, pues en el sector público no se cuenta con el equipo para proporcionar este servicio.

En materia de mantenimiento, los manifestantes detallaron que no se les ha dotado de material de limpieza suficiente, de buena calidad y de caducidad vigente, lo que ha dificultado la labor del personal de esta área, además de poner en riesgo la salud de pacientes y personal médico.

Por su parte, Águila Lima refirió que las recientes lluvias han ocasionado más deterioro del que se ha registrado en los inmuebles, el cual está presente en todos los centros de salud del estado. Asimismo, detalló que la falta de mantenimiento no se limita a la infraestructura, sino que involucra a los equipos biomédicos a los que tampoco se ha dado atención. No obstante, aseguró, la inversión para el mantenimiento de estos equipos sí se han proporcionado, aunque esta no ha sido utilizada para su propósito.

“Desmantelaron el tomógrafo del Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras. Un hospital de concentración no tiene tomógrafo y no conocemos el destino, ni hay fecha o acuerdo para saber cuándo van a regresarlo o si se tendrá un nuevo equipo médico”, a esto se suman situaciones similares con equipo de rayos X y de mastografía que, o bien está descompuesto o resulta obsoleto.

Por otro lado, la también diputada local refirió que han llegado casos de personal médico de distintas áreas que señalan haber sido visitados por autoridades de la Secretaría de Salud que les solicitaron la firma de facturar por equipo e insumos que nos les fue proporcionado, sobre lo que dijo que “obviamente no estamos de acuerdo y no vamos a firmar”.

A su vez, plasmaron que no solo hace falta medicamento y mantenimiento, sino también personal médico basificado, y en su lugar se ha dado prioridad a la contratación de personal extranjero cuya certificación es poco verificable.

“Pero en los servicios nos hemos dado cuenta de que no cuentan con las competencias ni la capacidad, hay negligencias médicas”, abundó Águila Lima, y expresó que son los médicos mexicanos los que cuentan con la capacitación y la habilidad de dar atención médica de calidad, por lo que las oportunidades laborales deben de ser para ellos y no para un equipo de profesionales de otro país de cuyo servicio, en otros estados de la República, se ha prescindido.

Finalmente, solicitaron a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que “no se deje engañar por su equipo administrativo”, el cual “le ha mentido al informar que el personal de salud se rehúsa a implementar la tecnología en su labor”, pues los trabajadores del sector salud cuentan con el perfil y la capacitación para aprovechar las tecnologías “solo que no las tenemos o están descompuestas”.

Remarcaron que su intención en todo momento fue llevar a cabo una marcha y una concentración pacífica, en el uso de su derecho a la libertad de expresión, para obtener, a la brevedad posible, una mesa de diálogo en la que se pudiera presentar la verdadera situación de la Secretaría de Salud, las denuncias de los trabajadores y el estado de la infraestructura y mobiliario de los centros de atención médica.