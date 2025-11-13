Trabajadores de Coeprist denuncian presuntos actos de acoso laboral y arbitrariedades administrativas

Trabajadores de base de la Gerencia Regional número uno de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) denunciaron este jueves presuntos actos de acoso laboral, hostigamiento y arbitrariedades administrativas por parte de personal directivo.

Con pancartas que colocaron en las rejas de acceso a esta gerencia, los trabajadores inconformes señalaron directamente a la comisionada Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez y al gerente regional, Nelson Edgardo Medel del Razo, de incurrir en probables prácticas irregulares en la emisión de dictámenes sanitarios, pues dichos documentos serían manipulados con fines personales o económicos, lo que pone en entredicho la transparencia de las acciones de este organismo.

Los inconformes denunciaron que debido a estas presuntas irregularidades, han sido señalados de manea injusta como corruptos por algunos propietarios de establecimientos comerciales, cuando las decisiones y beneficios recaen en los altos mandos.

Ante ello, demandaron la intervención del gobierno estatal para que investigue las acusaciones y garantice un ambiente laboral libre de hostigamiento y prácticas indebidas al interior de la Coeprist.

La semana se realizó otra manifestación en el sector salud, en este caso de trabajadores del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) por falta de material y condiciones laborales inadecuadas.