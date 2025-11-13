Jueves, noviembre 13, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Trabajadores de Coeprist denuncian presuntos actos de acoso laboral y arbitrariedades administrativas

Trabajadores de Coeprist denuncian presuntos actos de acoso laboral y arbitrariedades administrativas
José Carlos Avendaño

Trabajadores de base de la Gerencia Regional número uno de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) denunciaron este jueves presuntos actos de acoso laboral, hostigamiento y arbitrariedades administrativas por parte de personal directivo.

- Anuncio -

Con pancartas que colocaron en las rejas de acceso a esta gerencia, los trabajadores inconformes señalaron directamente a la comisionada Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez y al gerente regional, Nelson Edgardo Medel del Razo, de incurrir en probables prácticas irregulares en la emisión de dictámenes sanitarios, pues dichos documentos serían manipulados con fines personales o económicos, lo que pone en entredicho la transparencia de las acciones de este organismo.

Los inconformes denunciaron que debido a estas presuntas irregularidades, han sido señalados de manea injusta como corruptos por algunos propietarios de establecimientos comerciales, cuando las decisiones y beneficios recaen en los altos mandos.

Ante ello, demandaron la intervención del gobierno estatal para que investigue las acusaciones y garantice un ambiente laboral libre de hostigamiento y prácticas indebidas al interior de la Coeprist.

- Advertisement -

La semana se realizó otra manifestación en el sector salud, en este caso de trabajadores del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) por falta de material y condiciones laborales inadecuadas.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Será un “hitazo” la producción de amaranto en 2026, asevera de la Peña; busca la SIA ubicar a Tlaxcala en primer lugar nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
El próximo año 2026, el amaranto va a ser un 'hitazo' y el estado de Tlaxcala va a posicionarse en el primer lugar a...

Investigadora de la UPTx destaca en Congreso Internacional de Química de Alimentos en Escocia

La Redacción -
La investigadora de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), Raquel García Barrientos representó a México en el 4th Food Chemistry Conference: Reshaping Global Food...

Necesario homologar legislación en materia de Protección Civil: Martínez

Juan Luis Cruz Pérez -
El diputado de Morena, David Martínez del Razo propuso al pleno del Poder Legislativo una serie de reformas a fin de armonizar la ley...

Más noticias

Uso excesivo de antibióticos y automedicación aumentan resistencia antimicrobiana en México

La Jornada -
Ciudad de México. La resistencia antimicrobiana (RAM) es responsable de 1.27 millones de muertes al año a escala global, “cifra superior a la del...

Israel realiza demoliciones en Gaza pese al alto el fuego

La Jornada -
Jerusalén. Las fuerzas israelíes realizaron una ola de demoliciones de edificios residenciales en la ciudad de Gaza desde que se anunció el alto el...

Sheinbaum presenta programa para aumentar la producción de maíz nativo

La Jornada -
México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves el programa "El maíz es la raíz", un programa nacional enfocado a conservar y aumentar...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025