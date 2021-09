Trabajadoras de la administración estatal asisten a conferencia sobre violencia de género laboral

Con el objetivo de combatir la violencia de género desde el interior del gobierno del estado, más de un centenar de trabajadoras de la administración pública estatal asistieron a una conferencia sobre Violencia de Género Laboral, acompañadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En el Teatro Xicohténcatl, Cuéllar Cisneros ofreció su respaldo a las mujeres que sufren algún problema laboral o familiar, por lo que invitó a las servidoras públicas a denunciar cualquier tipo de violencia.

“Luchen, todo es posible, que nadie las limite a que eso no se puede hacer y que en la parte laboral me ayuden todas a poder cuidarse, estar bien, estar contentas, que nadie, que ningún compañero las ofenda o las obligue a hacer algo que no quieran hacer, eso es algo muy importante para mí”, indicó.

Acompañada del director del Centro Estatal de Control y Confianza, Alejandro Di Grazia, la titular del Ejecutivo advirtió que si algún hombre falta al respeto a una mujer tendrá que ser investigado, “si yo practico la justicia tengo que tratar de cerciorarme y tomar cartas en el asunto”.

En su intervención, Di Grazia consideró que muchas mujeres buscan mejorar su calidad de vida a través de su trabajo y esfuerzo, pero a veces se encuentran con varones que lo impiden, “los hombres son quienes hacen cambiar el rumbo de las mujeres y pensamientos, muchas veces tienden a aumentar los riesgos de violencia y de desestabilización en las mujeres”.

Di Grazia impulsó a las mujeres a valorar y reflexionar sobre su trabajo y decisiones en cada etapa de su vida y ser honestas consigo mismas para tomar las decisiones que les permitan alcanzar sus metas y su propia felicidad.

Ante más de 100 mujeres, la gobernadora compartió reflexiones y testimonio de vida, por lo que exhortó a las presentes a tener la confianza de denunciar la violencia de género para juntas cambiar la historia de Tlaxcala.