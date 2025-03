Trabajadora del Cecyte denuncia actos de hostigamiento y abuso sexual; se manifiesta en evento del Día de la Mujer

Durante el evento conmemorativo “Mujeres Fuertes y Poderosas”, organizado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), en el marco del Día Internacional de la Mujer, una trabajadora del subsistema se manifestó públicamente denunciando hostigamiento y abuso sexual dentro del plantel 07 en Ahuashuatepec.

La mujer, quien solicitó permanecer en el anonimato por seguridad, relató que desde hace un año enfrenta una situación de violencia en su centro de trabajo. “Sufro hostigamiento laboral y abuso sexual en mi plantel. Hace un año fui víctima y tuve que llegar hasta la subprocuradora para interponer una denuncia”, expresó en entrevista.

La denuncia de la docente contrastó con los discursos oficiales emitidos durante el acto, en los que Blas Marvin Mora Olvera, director del Cecyte–Emsad, aseguró que la institución trabaja para erradicar la violencia de género dentro de sus planteles.

La trabajadora recordó que el 8 de marzo del año pasado no asistió a la conmemoración, ya que se encontraba interponiendo su denuncia por acoso. Sin embargo, el proceso legal se ha visto obstaculizado, pues su agresor es abogado. “El Ministerio Público no ha querido avanzar porque mi abusador es abogado. Ha sido muy difícil para mí”, denunció. Cabe mencionar que pidió una orden de alejamiento, por lo que ya no se encuentra en el plantel, e incluso se le han otorgado medidas de protección.

Además de enfrentar un ambiente hostil, la docente expuso que el proceso ha sido complicado, pues en lugar de recibir apoyo, ha sido revictimizada. “Yo pido ayuda y, en lugar de protegerme, buscan quitarme el empleo”, declaró.

En su testimonio, también denunció la falta de intervención por parte de su sindicato, encabezado por el secretario general Zenón Ramos Castillo. “He pedido ayuda a mi secretario general y no ha hecho nada. En cambio, el sindicato ha apoyado a los agresores y ha permitido que otras compañeras sean desplazadas de sus planteles”, agregó.

Su caso, que también ha sido llevado ante Derechos Humanos, permanece en investigación. “He tenido audiencias y metí una denuncia, pero no hay procedimientos claros. No quiero regresar a mi plantel porque temo por mi seguridad”, expresó.

Mientras la maestra relataba su historia, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Cecyte, Zenón Ramos Castillo, minutos antes aseguraba en su intervención que las trabajadoras del subsistema “deben ser escuchadas y atendidas”. Sin embargo, en este caso relatado, la protección no ha sido efectiva.

Cabe señalar que durante el acto, en su intervención, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández pidió que pasara con sus pancartas para manifestarse y condenó los casos de abuso que persisten hacia trabajadoras de la educación.

Finalmente, la denunciante hizo un llamado a las autoridades para garantizar espacios seguros y procedimientos efectivos contra la violencia de género dentro del Cecyte. “Solo quiero que me escuchen, que haya procedimientos. Que cualquier mujer pueda denunciar libremente y que no se burlen cuando preguntemos qué pasa con nuestros agresores”, concluyó.