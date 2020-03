Trabaja UAT contra el acoso y hostigamiento de estudiantes

Con la firme convicción de seguir aportando a la lucha contra la discriminación y violencia de género, se efectuó la plática intitulada “Contra el acoso y el hostigamiento sexual en la universidad”, sostenida por Luis González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), con directivos, investigadores, docentes, estudiantes, personal administrativo y de imagen de la institución.

Esta actividad, celebrada en el Centro Cultural Universitario, consistió en una reflexión colectiva sobre estos fenómenos que tienen lugar en el ámbito de la UAT, con la idea de identificar sus manifestaciones y plantear alternativas de solución para abatirla, mediante la deconstrucción del mandato patriarcal y evitar prácticas violentas en las relaciones entre los géneros.

Durante la charla, González Placencia desarrolló un marco teórico y contextual de estas acciones que atentan contra la integridad y la vida de las mujeres, estableciendo que hay prácticas visibles y otras no tanto, por la cultura en la que nos hemos desarrollado durante muchos años.

El rector de la UAT estableció lo que denominó “Diez acciones para evitar el hostigamiento sexual en la universidad”, siendo estas: Los piropos no siempre son halagos, evítalos; no hagas comentarios incómodos sobre el cuerpo, la vestimenta o el comportamiento de otras personas, ni recomiendes a nadie como vestirse o arreglarse; evita tratar asuntos en privado, dentro y fuera de la universidad; no hagas exámenes individuales ni a puerta cerrada; y no interactúes con el alumnado en redes sociales o en chats.

Así como: Elude el contacto físico; no aceptes, compartas o intercambies fotos íntimas con el alumnado; rechaza citas o invitaciones a salir, y evita hacerlas, so pretexto de citas escolares; no aceptes ni pidas nada a cambio de favores, beneficios o privilegios; y promueve relaciones respetuosas.

Para finalizar, Luis González recalcó a todos los presentes que los estudiantes de la Autónoma de Tlaxcala están bajo la responsabilidad de todos quienes tienen una función directiva, docente o de cualquier otra índole de trabajo.