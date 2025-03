Trabaja SMET protocolo para asegurar que Puntos Naranja garanticen atención a sus usuarias

La Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET) ha trabajado un protocolo para asegurar que los Puntos Naranja que se crearon cuando aún era Instituto Estatal de la Mujer (IEM), garanticen la atención a las usuarias que recurran a ellos en caso de violencia.

Lo anterior lo dio a conocer Nydia Cano Rodríguez, titular de la dependencia, quien refirió que la recién creada SMET ya cuenta con facultades de atención que no tenía el IEM y por ello en los dos primeros meses desde su puesta en marcha han estado enfocados a crear el andamiaje legal para asegurar su funcionamiento.

Respecto del programa Puntos Naranja que se puso en marcha desde 2022 a fin de que mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones fueran resguardadas en negocios y oficinas públicos de distintos municipios, la funcionaria explicó que “fue una estrategia correcta en la que encontramos algunas áreas de oportunidad”, sobre todo en comercios grandes donde hay rotación de personal.

Agregó que ya realizaron un diagnóstico sobre el funcionamiento de estos espacios y encontraron que el personal no siempre tenía el contexto de lo que implica un Punto Naranja, por lo que se dieron a la tarea de formular un protocolo que sirva incluso cuando hay cambio de personal y para que éste forme parte de las capacitaciones iniciales.

“Lo hemos vinculado con el secretario de Seguridad y con los directores de Seguridad de los municipios, porque el municipio es un primer respondiente. Entonces, vamos a procurar un relanzamiento que está calendarizado en este año”, detalló Cano Rodríguez.

Agregó que desde la entrada en vigor del decreto por el que se crea la Secretaría de las Mujeres se han enfocado en concluir los trámites administrativos para su creación y ahora se enfocarán en las capacidades de atención al sector con la creación de protocolos, capacitaciones y asegurar la transversalidad de la perspectiva de género en todas las demás dependencias del gobierno.

“Con mayor alcance, con mayor personal, primero tenemos el reto tan grande de sensibilizar en razón de la violencia de género porque existe, eso es algo muy importante y es complejo”, indicó.

Refirió que una de las prioridades del gobierno estatal es fomentar el empoderamiento económico de las mujeres y prevenir cualquier forma de violencia contra las mujeres a través del impulso de sus capacidades económicas, como lo ha dispuesto la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

“Vienen retos importantes que yo sé que les van a gustar, que antes yo no podía hacer porque no estaba en mis facultades, pero queremos hacer una escuela para niñas de empoderamiento digital, porque no todo es emprendimiento. También de aprender habilidades digitales desde niñas para este para este mundo que estamos viviendo.

