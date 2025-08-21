Jueves, agosto 21, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Trabaja ayuntamiento capitalino por más seguridad, orden y limpieza en el tianguis sabatino

La Redacción

Para garantizar mayor orden y seguridad en beneficio de comerciantes y visitantes, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través de la Dirección de Comercio, inició un proceso de delimitación y reorganización del tianguis sabatino en la capital.

- Anuncio -

Esta acción responde a la necesidad de contar con espacios mejor distribuidos, donde se priorice la seguridad, la movilidad y la comodidad de quienes acuden cada semana a este tradicional punto de encuentro.

La delimitación de áreas, que ya inició en los pasillos de ropa, abarrotes y ahora en la zona de frutas y verduras, permitirá contar con pasajes libres y seguros, tomando en cuenta las recomendaciones de Protección Civil y Seguridad Pública en caso de emergencias.

Además de mejorar la movilidad, esta reorganización propiciará un manejo más eficiente de los residuos al cierre de cada jornada, de modo que la plaza amanezca limpia los domingos, con lo que se evitará la proliferación de plagas y focos de infección.

- Advertisement -

Se estima que hasta 20 mil personas circulan cada sábado por el tianguis, por lo que estas medidas representan una prioridad para preservar la salud pública y la imagen urbana de la capital.

Mediante el trabajo coordinado entre la Dirección de Comercio, Protección Civil y de Seguridad, así como de los propios tianguistas, se refleja el compromiso del presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, por alinear esfuerzos para garantizar seguridad y orden.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Familias de Xaltitla cuentan ahora con un hogar más seguro y digno

La Redacción -
Con el compromiso de mejorar las condiciones de vida de las familias tlaxcaltecas, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros puso en marcha el programa “Puertas...

CCOM: cinco familias han solicitado prueba de ADN con cabezas humanas halladas en Ixtacuixtla; gabinete de seguridad se mantiene en sesión permanente, a partir...

Guadalupe de La Luz Degante -
Cinco familias solicitaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pruebas de ADN para compararlas con las seis cabezas de cuerpos humanos...

Por su liderazgo educativo, directores de Facultad entregan reconocimiento al rector de la UATx

La Redacción -
Por su visión de altura de miras, dedicación y liderazgo educativo a lo largo de cuatro décadas, el rector de la Universidad Autónoma de...

Más noticias

Científicos capturan la explosión interna de una estrella moribunda

La Jornada -
Nueva York. Por primera vez, un grupo de científicos observó el interior de una estrella moribunda mientras explotaba, obteniendo una visión poco frecuente de...

Antártida entra en fase crítica de cambios acelerados por el clima: estudio

La Jornada -
París. La Antártida enfrenta una serie de cambios "abruptos" que se refuerzan mutuamente con consecuencias potencialmente catastróficas para todo el mundo, advierten investigadores en...

Fósil revela ballena prehistórica de ojos grandes y dientes afilados en Australia

La Jornada -
Un conjunto de fósiles desenterrados en la Costa Surf de Victoria, Australia, permitió descubrir una antigua especie de ballena con adaptaciones especiales para la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025