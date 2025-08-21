Trabaja ayuntamiento capitalino por más seguridad, orden y limpieza en el tianguis sabatino

Para garantizar mayor orden y seguridad en beneficio de comerciantes y visitantes, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través de la Dirección de Comercio, inició un proceso de delimitación y reorganización del tianguis sabatino en la capital.

Esta acción responde a la necesidad de contar con espacios mejor distribuidos, donde se priorice la seguridad, la movilidad y la comodidad de quienes acuden cada semana a este tradicional punto de encuentro.

La delimitación de áreas, que ya inició en los pasillos de ropa, abarrotes y ahora en la zona de frutas y verduras, permitirá contar con pasajes libres y seguros, tomando en cuenta las recomendaciones de Protección Civil y Seguridad Pública en caso de emergencias.

Además de mejorar la movilidad, esta reorganización propiciará un manejo más eficiente de los residuos al cierre de cada jornada, de modo que la plaza amanezca limpia los domingos, con lo que se evitará la proliferación de plagas y focos de infección.

Se estima que hasta 20 mil personas circulan cada sábado por el tianguis, por lo que estas medidas representan una prioridad para preservar la salud pública y la imagen urbana de la capital.

Mediante el trabajo coordinado entre la Dirección de Comercio, Protección Civil y de Seguridad, así como de los propios tianguistas, se refleja el compromiso del presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, por alinear esfuerzos para garantizar seguridad y orden.