Es un acierto del gobierno del estado de Tlaxcala, representado por Lorena Cuellar, realizar el Tour Mundial de Voleibol Tlaxcala 2022, pues muy pocas veces la entidad atrae los reflectores nacionales e internacionales para mostrar que tenemos historia, patrimonio y cultura. La última vez que ocurrió un evento de tal magnitud fue el 25 de noviembre de 2011 durante el gobierno de Mariano González Zarur, cuando se llevó a cabo el concierto de Plácido Domingo en el entonces no remodelado estadio Tlahuicole, cuyo impacto mediático fue reconocido por propios y extraños. En ese sentido, el tour de voleibol demuestra que es posible colocar a la entidad en proyectos de escala mundial y generar además derrama económica efecto de un mayor turismo nacional e internacional.

A igual que en 2011, cuando se anunció que Plácido Domingo daría un concierto en Tlaxcala, el anuncio sobre la realización del tour de voleibol generó duros cuestionamientos al gobierno de la 4T, entre las principales críticas se encontraron, por ejemplo, ¿para qué se gastarían tantos recursos públicos en un evento deportivo cuando los problemas económicos y de pobreza son más urgentes e importantes de atender?, o ¿cómo era posible tener un evento de playa cuando en nuestra entidad no hay éstas y que por ende el costo de transportación y acondicionamiento sería excesivo? También hubo quien sostuvo que la altura de la entidad está muy por encima del nivel del mar y que esa limitante incidiría en el rendimiento de los y las atletas acostumbrados a jugar a ras de playa. De hecho, muchos de esos cuestionamientos se explican porque hay una confusión histórica entre la inversión pública y la inversión privada, y porque la comunicación social del gobierno no contrarresta con argumentos sólidos la importancia que reviste para la entidad este tipo de eventos.

En el caso de la inversión pública y privada, es notorio que cada una juega un papel importante para detonar el desarrollo y el crecimiento económico, pero su origen y alcances son diametralmente opuestos. En el caso de la inversión privada, el interés natural es que se logre el máximo posible de ganancia y que su tasa de acumulación sea siempre positiva, una empresa privada apuesta su capital para abrir un negocio y espera que con el análisis de la tasa de retorno, en un tiempo razonable, se recupere la inversión y se empiece a generar utilidad, en su proceso de incubación, desarrollo y consolidación genera efectos positivos como generar empleos directos e indirectos, pero en todo momento su esencia seguirá siendo la ganancia. En cambio, la inversión pública tiene otras motivaciones, entre las principales se pueden identificar que ésta busca desarrollar capacidades en la población, así el gobierno invierte en educación pública porque espera que los alumnos tengan mejor cultura, amplíen su pensamiento crítico y abstracto y tengan herramientas para tener mayores posibilidades de lograr una mejor calidad de vida y de paso acceder a un mejor desarrollo profesional, así el gobierno invierte además en salud, carreteras, universidades, instituciones culturales y desde luego en el deporte, y espera que su inversión permita crear condiciones, por ejemplo, para aumentar el turismo, que aumente la inversión extranjera directa nacional e internacional con los efectos en empleo formal y con mejores salarios. La inversión pública por lo regular no se recupera en forma de utilidad y mucho menos en tasa de acumulación, su esencia es otra: mejorar la calidad de vida y bienestar de su población.

- Anuncio -

De hecho, se puede afirmar que la inversión pública que implica el tour de voleibol debe leerse a partir de los efectos buscados y no sobre la rentabilidad económica de ésta, porque aunque habrá un cobro o cuota de recuperación, es muy posible que no se recupere en su totalidad la inversión realizada por el gobierno, pero ese no es objetivo central, sino que es promover el turismo, que se conozca Tlaxcala y que esto incida en un crecimiento de visitantes nacionales y extranjeros, y con ello romper la inercia del tipo de turismo que tiene la entidad. En ese sentido, la comunicación social del gobierno del estado debería difundir el objetivo central, mandar el mensaje a la población y no sólo posicionar el evento. De hacerlo, revertiría las críticas y más actores se sumarían a la celebración de éste y más eventos que son necesarios y posibles, que si se articulan a la política de turismo y de desarrollo económico pudieran detonar un mayor crecimiento económico con un efecto multiplicador muy positivo.

Hasta ahora ya se encuentran competidores de República Checa, Japón, Italia y México y la justa se inaugurará el 16 de marzo, veamos la respuesta de la población tlaxcalteca y si se cumplen las expectativas de aumentar el turismo nacional y extranjero, ser protagonistas supone un alto nivel de responsabilidad, también el evento servirá para mostrar a la gobernadora Lorena Cuéllar quienes de su gabinete están listos para las grandes ligas y quienes siguen siendo aldeanos. En enero de 2012 publiqué el acierto que tuvo Mariano González Zarur sobre traer a Plácido Domingo, en este marzo de 2022, una década después, celebró nuevamente que Tlaxcala deje la clandestinidad y rompa el mito urbano que la entidad sólo se conozca por sus pifias como la escalera eléctrica y el lamentable fenómeno de la trata de personas, pues la entidad es mucho más que ambos.