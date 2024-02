Torrejón acusa violencia política por parte de Ávalos; va por la nominación de Morena

La diputada Diana Torrejón Rodríguez responsabilizó al ex dirigente estatal del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, de su determinación de renunciar a las filas del tricolor para buscar la candidatura a la alcaldía de Tlaxco, solo que ahora bajo el cobijo de Morena, pues denunció que “hubo violencia política, me cerraron las puertas, ya habían repartido todo”.

En entrevista, la legisladora anunció que a finales de este mes dejará el cargo de diputada local “y no regresaré”, para dedicarse a buscar la nominación del municipio del cual ya fue regidora, aunque admitió que hay resistencias a su nominación.

La legisladora, quien ha sido señalada por ser proclive a los designios de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y a la bancada de Morena en el Congreso local, reveló que fue desde el pasado 7 de febrero cuando renunció a su militancia priista, pues solicitó al INE su baja de ese padrón electoral, pero fue hasta el pasado miércoles cuando lo hizo oficial ante la dirigencia estatal del PRI.

Por qué se va del PRI, partido que la hizo regidora y diputada local, se le cuestionó.

“En el PRI me cerraron las puertas, desde que ingresé al Congreso del estado hubo muchos señalamientos para demeritar mi trabajo, pero sobre todo sufrimos violencia política en razón de género de la dirigencia que estaba en el partido… de la expresidenta del partido que hoy busca y aspira a otro cargo… en su momento, las diferencias las hablamos, pero no hubo ningún acuerdo, además, ya habían repartido las candidaturas y me habían cerrado la puerta, entonces entendí que era un espacio donde yo no debería estar”, refirió.

Abundó que dadas estas condiciones decidió buscar la nominación a la presidencia municipal de Tlaxco por Morena, aunque presumió que en su momento fue buscada por las dirigencias de otros partidos como el PRD, PVEM, PAC y PT.

Sin embargo, hay militantes y simpatizantes de Morena que ya se pronunciaron en contar de su nominación, se le cuestionó.

“Soy muy respetuosa de los posicionamientos de esas personas, hoy lo decimos, fueron varios partidos los que nos dieron esa oportunidad de poder entrar a un proceso interno, pero hemos decidido que las cosas se acomoden, separarme, primero, de mi partido, después separarme del cargo y así poder entrar un proceso interno; entonces esperaremos los tiempos para poder decir más al respecto”.

Hay quienes califican estos actos como traición y dan epítetos como saltimbanquis, chapulines, usted qué les diría, se le preguntó.

“Esperaremos que el electorado en Tlaxco lo reciba bien y lo conciba bien y si no, daremos la cara y daremos las explicaciones de por qué me fui del PRI y ahora estoy buscando la postulación por otro partido para aspirar a otro cargo…Fue una decisión que tomé en lo personal, porque se abrieron otras opciones más, hubo invitaciones, pero la decisión la tomé que sea en Morena”.

Y si ahora le niegan la candidatura en Morena, se iría al PVEM u a otro de los aliados, se le reviró.

No, me quedo en ese partido (Morena)… me quedo quieta sino me dan la candidatura, y me sumo a cualquier otro proyecto, no me afiliaré a Morena, salvo que sea necesario hacerlo”.

La expriista, quien se declararía diputada independiente, adelantó que la próxima semana solicitará a la Junta de Coordinación y Concertación Política su separación de la bancada del PRI y de paso, a finales de este mes, pedirá licencia al cargo de legisladora, para dedicarse de tiempo completo a sus aspiraciones con la convicción de que “no pienso regresar al Congreso; me quedo quieta sino me dan la candidatura”.