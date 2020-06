Toman sindicalizados el Hotel Posada San Francisco

Trabajadores sindicalizados del Hotel Posada San Francisco “tomaron” de manera simbólica el inmueble hasta en tanto sean informados de su situación laboral, luego de que presuntamente la empresa que opera el establecimiento realizará la entrega de la administración al gobierno del estado.

Al respecto, el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Tlaxcala, Justino Hernández Xolocotzi explicó que los trabajadores sindicalizados fueron citados para laborar en el Hotel Posada San Francisco este lunes, luego de permanecer 37 días sin actividades por la contingencia ocasionada por el Covid–19; sin embargo, se encontraron con el posible cambio de administración de la empresa que tenía el contrato, lo que ocasionó incertidumbre porque desconocen qué sucederá.

Agregó que la empresa con la que tienen el contrato colectivo de trabajo es Grupo Industrial y Constructor, pero no ha dado la cara al momento y tampoco la prestadora de servicios Group Bussines Bizmarts.

Justino Hernández refirió que los trabajadores permanecerán en el lugar el tiempo que sea necesario, pues “los citaron para iniciar labores este 1 de junio, pero no llegó más que la gerente de la empresa, pero no pudieron entrar ni los trabajadores de confianza que tampoco tienen idea, solo se sabe que entregarían el hotel al gobierno, pero no se ha arreglado nada con los trabajadores de cómo se les va a pagar”.

Por lo anterior, los 53 trabajadores decidieron apostarse en cada puerta del inmueble, como son meseros, cocineros, camaristas, de áreas públicas, lavatrastos, auxiliares de lavandería, reposteros y barman, entre otros.

La situación se torna preocupante porque ya no les pagaron lo correspondiente a la última quincena de mayo, pues “desde el pasado 25 de abril pararon, se realizó el pago normal hasta la primera quincena de mayo, pero la última ya no, por eso necesitamos una explicación de lo que está pasando”, señaló.

Apuntó que el secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro ya se comunicó con la parte sindical para solicitar que dejen que se reciba el hotel. En respuesta, el dirigente croquista mencionó que “nosotros estamos esperando una respuesta, pero hay cuentas pendientes con los trabajadores, entonces ellos no pueden recibir el hotel, lo único que queremos saber es si ustedes (gobierno) se hacen responsables de los derechos de los trabajadores y dijo que no, que platicaría con la empresa y nos darían una respuesta más tarde”.

Ahondó que permanecerán hasta que alguien de la empresa les dé una respuesta, por lo que estarán esperando porque tampoco quieren que les acusen de abandono de trabajo, “nos citaron y si no se presentan, la empresa puede decir que es abandono de trabajo o que no quisieron asistir o que se rescindirá el contrato, por eso hay que estar pendiente”, apuntó.