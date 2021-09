Toma protesta Lorena Cuéllar a funcionarios del gabinete legal y ampliado

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros tomó protesta de ley a los integrantes de su gabinete legal y ampliado de la administración descentralizada que la acompañarán durante la administración 2021–2027, entre los que aparecen los nombres de ex diputados locales, ex funcionarios municipales y federales, así como personajes que colaboraron con el ex mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.

Cuéllar Cisneros exhortó a sus colaboradores a conducirse con respeto y profesionalismo para brindar un gobierno de puertas abiertas que construya una nueva historia.

“Confío que sean las personas correctas que haya elegido por su honestidad, transparencia, por la pulcritud de sus actos, porque dejen huella en lo que hagan, porque se distingan todos los días en ser ejemplo de servidores públicos haciendo las cosas correctamente”, puntualizó.

La tarde de este jueves en Salón Rojo de Palacio de Gobierno, conforme a lo dispuesto en los artículos 70, fracción XIII, y 116 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la titular del Ejecutivo exhortó a los nuevos funcionarios a asumir un compromiso con la ciudadanía, así como atender y apoyar a los tlaxcaltecas con equidad de género y transparencia.

“Ustedes escucharon un discurso donde hablé mucho de las mujeres y hoy les pido mucho respeto para todas las compañeras, porque no me voy a detener en actuar en consecuencia si algún compañero no las respeta”, advirtió.

La mandataria nombró a tres integrantes de su gabinete legal: en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a Alfredo Álvarez Valenzuela; en la Consejería Jurídica del Ejecutivo a José Rufino Mendieta Cuapio y en el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) a Michaelle Brito Vázquez.

En el gabinete ampliado de la administración descentralizada, designó como director general del Organismo Público Descentralizado (OPD) Salud de Tlaxcala a Rigoberto Zamudio Meneses y como comisionado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a Maximino Hernández Pulido.

En la dirección del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) designó a Antonio Martínez Velázquez, en la dirección del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) a Edgar Martínez Bermúdez y en el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT) a José Luis Angelino Arriaga.

El director general del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (Induvit) es Israel Tobón Solano, como director general del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) quedó Prisciliano Carro Córdoba, en el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) estará al frente Elena Atona Silva y en el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Margarita Cisneros Tzoni.

En la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala (CEAT), Jaime Piñón Valdivia; en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAM), Óscar Xicohténcatl Pérez; en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitario de Tlaxcala (Coeprist), Francisco Jiménez Campos y en la Dirección General del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES), Adán Lima Bernal.

Como presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) asume Mariana Espinoza de los Monteros Cuéllar; como gerente general del Fideicomiso de Ciudad Industrial Xicohténcatl (Fidecix), Humberto Agustín Macías Romero; al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) llega Alberto Ignacio López Sánchez; el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala (Csitaret) estará a cargo de David Guerrero Tapia y en la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Juvencio Nieto Galicia.

En el Consejo Estatal de Población (Coespo), María Ana Bertha Mastranzo Corona; en la Coordinación de Radio, Cine y Televisión (Coracyt) fue nombrada Elia Sánchez González y en la Dirección General del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax), Javier Rivera Bonilla.

Además fue designado en el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Miguel Piedras Díaz; en la Coordinación de Servicios Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (Cossies), Mayra Vázquez Velásquez; como rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTlax), Enrique Padilla Sánchez; en la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente (Uptrep), Víctor Castro López; en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), Darwin Pérez y Pérez; en la Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), Luz Vera Díaz y como director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), José Luis Flores Aguilar.

Como director de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) fue nombrado Marco Antonio Castillo Hernández; en el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITT), Blas Marvin Mora; en el Patronato La Libertad Centro Cultural de Apizaco, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi; en la Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT), Saúl Pérez Bravo; en el Centro de Educación Continua y a Distancia (Cecutlax), Celerato Sartillo Hernández; como presidente honorífico en el patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación (CRI), Iván Luna Cedeño y como directora del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos para el Estado, Dora Delia Hernández Roldán.