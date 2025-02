Toma protesta gobernadora a integrantes del Observatorio en Perspectiva de Género Feminista

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros tomó protesta a las integrantes del Observatorio en Perspectiva de Género Feminista y reconoció el acompañamiento de mujeres activistas, académicas e investigadoras que han luchado durante muchos años a favor de este sector.

En su mensaje, Cuéllar Cisneros aseguró que la puesta en marcha responde a una necesidad inaplazable, en el que se podrán recibir sugerencias de mujeres que por años han trabajado para poder dar acompañamiento. “Podemos juntar ese esfuerzo entre ustedes y nosotras para poder realizar acciones que beneficien a las mujeres”.

Agregó que por medio del observatorio se podrán resolver situaciones que viven las mujeres en desigualdad y violencia, entre otros abusos.

“Es imperativo generar conocimiento riguroso que permita identificar las causas estructurales, visualizar sus impactos y diseñar políticas transformadoras a favor de las mujeres. Gracias por acompañarnos y que hoy se integran”, afirmó.

En el salón rojo de Palacio de Gobierno, la titular del Ejecutivo local afirmó que desde que tomó protesta como gobernadora su trabajo ha sido de ayuda a las mujeres.

“Ya como gobernadora no hay día que no platiquemos en mi gabinete de lo importante que es el apoyo a las mujeres. Justo comentábamos de unas acciones que vamos a llevar a cabo, porque en lo que va de mi administración hemos realizado más de 3 millones de acciones a favor de las mujeres tlaxcaltecas”, resaltó.

En su intervención, la titular de la Secretaría de las Mujeres (SMET), Nydia Cano Rodríguez, subrayó que el surgimiento del Observatorio en Perspectiva de Género Feminista surge por dos grandes motivos: reconocer el trabajo organizado de las mujeres de la sociedad civil, pero también cumplir adecuadamente con la función de monitorear y emitir recomendaciones a las instituciones de gobierno en materia de género.

“Me gustaría decirle gobernadora, y quiero que sepan que aquí hay mujeres profesionales, que desde que usted me permite acompañarla en esta hermosa tarea, me han emitido recomendaciones, críticas y también me han acompañado para mejorar la vida de las mujeres. Nos sentimos muy honradas de trabajar al lado de mujeres con tanta visión analítica y propositiva”, reconoció.

Edith Méndez Ahuactzin, directora del colectivo Mujer y Utopía, tras hacer un resumen de las condiciones en que viven las mujeres actualmente, consideró este espacio es una oportunidad para incidir en la construcción de herramientas para atender las necesidades del sector, así como participar en las estrategias autónomas, transparentes y especializadas en el avance de los derechos humanos de las mujeres.

Este jueves rindieron protesta el secretario de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández; Edith Méndez Ahuactzin, directora del colectivo Mujer y Utopía; la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, así como Rosario Adriana Mendieta Herrera, coordinadora del programa de apoyo a las instituciones de mujeres en las entidades federativas en Tlaxcala.

También se integraron Edith Salazar de Gante, académica de la UATX; María Estela Álvarez Corona, secretaria de Bienestar en el estado; Gloria Flores Toledo, de la Red Nacional de Género y Economía; Norma Mendieta Mendieta, directora del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena; Verónica Caporal, directora de Consultoría para la Investigación, Formación e Incidencia Política y Ana Laura Gamboa Muñoz, jefa del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla.