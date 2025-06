Todos los programas de bienestar son ya derechos del pueblo de México: Sheinbaum en Tlaxcala

“Todos los programas de bienestar hoy son derechos del pueblo de México”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su visita al estado de Tlaxcala. La mandataria subrayó que estos programas ya no son favores ni concesiones de los gobiernos, sino derechos constitucionales que ningún presidente podrá quitar.

Durante su intervención, Sheinbaum explicó que su visita tenía dos grandes motivos: supervisar la operación del programa IMSS-Bienestar en el estado y dar inicio al programa Salud Casa por Casa, que lleva atención médica hasta los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad.

“El recurso del pueblo es sagrado y se regresa en obra pública, en salud, en educación y en bienestar. Se acabaron los tiempos en que unos cuantos decidían por todos”, dijo.

Al anunciar nuevos apoyos, Sheinbaum destacó el programa de pensión para mujeres de 60 a 64 años, las becas para estudiantes desde la secundaria hasta la primaria —esta última se lanzará el próximo año—, y el nuevo esquema de visitas médicas domiciliarias. “Estoy segura que se va a convertir en un programa de referencia mundial”, afirmó sobre el modelo de atención domiciliaria.

En el tema educativo, anunció que Tlaxcala contará con un nuevo campus de la Universidad Rosario Castellanos y próximamente el campus del Instituto Politécnico Nacional. “Queremos que todos los jóvenes tlaxcaltecas tengan acceso a la universidad”, afirmó.

En materia de salud, dijo que hay recursos comprometidos para equipar hospitales, basificar personal médico y construir un Hospital de la Mujer que integrará servicios del IMSS y del IMSS-Bienestar. “Ya le di la instrucción a Zoé Robledo para que esto sea una realidad este mismo año”, aseguró.

La presidenta también habló de compromisos previamente adquiridos, como el saneamiento del río Atoyac, una deuda histórica con el medio ambiente de la región. “Este año tiene una inversión de 300 millones de pesos, y vamos por una inversión total de mil 500 millones”, indicó.

En su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum también celebró un cambio histórico en el Poder Judicial, destacando la reciente elección de ministros y ministras de la Suprema Corte. “Fíjense lo que pasó hace unas semanas en México. Antes, el Poder Judicial lo decidían unos cuantos senadores y el presidente en turno. Ahora, ¿quién decidió a los ministros y ministras de la Corte? El pueblo de México. Trece millones de personas votaron para decidir quién debe ser ministro y ministra”, dijo, y destacó con orgullo que la mayoría eligió a Hugo Aguilar, un indígena mixteco, como presidente de la Corte: “Miren lo sabio que es el pueblo: ¿saben a quién eligieron para presidir la Suprema Corte? A un indígena mixteco, que va a dar ejemplo al mundo de lo que significa ser guardián de la justicia”.

La mandataria subrayó la importancia de una nueva política de justicia presupuestal hacia los pueblos originarios y afromexicanos. Por primera vez en la historia, afirmó, existe un presupuesto federal exclusivo para estas comunidades, derivado de una reforma constitucional que las reconoce como sujetos de derecho. “Hoy existe un cuarto nivel de presupuesto que va directo a sus comunidades. Son cerca de 13 mil millones de pesos que se entregan directamente, sin intermediarios, para que decidan en asamblea, bajo sus usos y costumbres, cómo utilizar esos recursos. Eso también es justicia social y parte esencial de la Cuarta Transformación”.

Como parte de su mensaje, compartió que asistirá a la reunión del G7, donde México ha sido invitado a participar. “Vamos a representar dignamente al pueblo de México… con firmeza, con diálogo y con respeto, como somos los mexicanos”, afirmó. Añadió que defenderá a las y los mexicanos “aquí y del otro lado de la frontera”.

Por su parte, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, celebró el respaldo del gobierno federal a los programas estatales de salud. “Pusimos en marcha el programa Salud Casa por Casa, una estrategia humana que no espera, que no excluye, que no abandona”, declaró.

Cuéllar también resaltó la importancia del programa La Clínica es Nuestra, impulsado en colaboración con la Federación. “Hoy la salud está en casa, en cada barrio, en la comunidad. Es un espacio digno, confiable y verdaderamente nuestro”, dijo.

Sobre el abasto de medicamentos, la gobernadora recordó que al inicio de su administración era apenas del 30 por ciento. “Hoy hemos superado el doble de ese porcentaje”, afirmó. “Y desde luego seguimos trabajando… para lograr lo que merece nuestro pueblo: un abasto total”, concluyó.