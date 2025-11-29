Todo un éxito el Primer Desfile Navideño organizado por el gobierno de Alfonso Sánchez

Con rostros expectantes y cámaras listas, niñas, niños, madres, padres y abuelos se concentraron la noche de este viernes sobre las avenidas Independencia y Juárez para presenciar el Primer Desfile Navideño organizado por el Gobierno Municipal de Alfonso Sánchez García, un evento que desde esta primera edición se ganó los aplausos y el corazón de cientos de familias reunidas en la capital.

El ambiente se encendió en cuanto apareció la estrella más esperada de la noche: Santa Claus, quien saludó a las y los pequeños. Los menores saltaron y gritaron de emoción al verlo llegar.

Uno que otro travieso Grinch, provocó risas en su paso por el desfile, y las Galletas de Jengibre no pudieron faltar esta noche.

Cada contingente desfiló envuelto en luces, brillos y colores, arropando a la ciudad con un espíritu navideño que llenó de emoción a toda la plaza.

A lo largo del recorrido, niños y niñas —ataviados como duendes, algunos de dinosaurios navideños y otros con orejas de renos— recibieron dulces de personajes invitados por empresas participantes como, Mitsubishi Motors, Honda y Nissan Apizaco, por citar algunos, quienes se sumaron al desfile.

Padres y abuelos aprovecharon cada instante para capturar las mejores selfies, abrazaron a sus pequeños bajo la lluvia de luces coloridas y compartieron un momento que, más que un desfile, se transformó en un recuerdo familiar inolvidable.

En medio de la algarabía aparecieron también Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes con su presencia anunciaron la cercanía de la temporada de Reyes.

El desfile se enriqueció con la participación de instituciones educativas desde preescolar hasta bachillerato, escuelas de estilismo, grupos de danza e histriónicos.

Estuvo presente un icónico contingente de huehues, cuyo sonido y colorido vestuario hicieron vibrar al público. El paso del Tren Navideño arrancó aplausos, mientras que los carros alegóricos iluminados prolongaron el ambiente festivo por toda la ruta.

Entre los momentos más entrañables destacó la participación del Colectivo Fuerza Animalista de Tlaxcala, que presentó a varios lomitos disfrazados con motivos navideños, robando sonrisas y suspiros.

Aventura 4×4 Tlaxcala también se unió al recorrido con sus vehículos preparados para rutas extremas, demostrando el entusiasmo y diversidad de asociaciones que colaboraron en este esfuerzo.

Finalmente, el toque musical lo puso La Tuna de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), cuyo sonido tradicional acompañó con chispa el paso de los contingentes y el cierre estuvo a cargo de la empresa Providencia, quien repartió globos a los asistentes y les dio un gran momento de sorpresa y felicidad.