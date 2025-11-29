Sábado, noviembre 29, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Todo un éxito el Primer Desfile Navideño organizado por el gobierno de Alfonso Sánchez

La Redacción

Con rostros expectantes y cámaras listas, niñas, niños, madres, padres y abuelos se concentraron la noche de este viernes sobre las avenidas Independencia y Juárez para presenciar el Primer Desfile Navideño organizado por el Gobierno Municipal de Alfonso Sánchez García, un evento que desde esta primera edición se ganó los aplausos y el corazón de cientos de familias reunidas en la capital.

- Anuncio -

El ambiente se encendió en cuanto apareció la estrella más esperada de la noche: Santa Claus, quien saludó a las y los pequeños. Los menores saltaron y gritaron de emoción al verlo llegar.

Uno que otro travieso Grinch, provocó risas en su paso por el desfile, y las Galletas de Jengibre no pudieron faltar esta noche.

Cada contingente desfiló envuelto en luces, brillos y colores, arropando a la ciudad con un espíritu navideño que llenó de emoción a toda la plaza.

- Advertisement -

A lo largo del recorrido, niños y niñas —ataviados como duendes, algunos de dinosaurios navideños y otros con orejas de renos— recibieron dulces de personajes invitados por empresas participantes como, Mitsubishi Motors, Honda y Nissan Apizaco, por citar algunos, quienes se sumaron al desfile.

Padres y abuelos aprovecharon cada instante para capturar las mejores selfies, abrazaron a sus pequeños bajo la lluvia de luces coloridas y compartieron un momento que, más que un desfile, se transformó en un recuerdo familiar inolvidable.

En medio de la algarabía aparecieron también Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes con su presencia anunciaron la cercanía de la temporada de Reyes.

- Advertisement -

El desfile se enriqueció con la participación de instituciones educativas desde preescolar hasta bachillerato, escuelas de estilismo, grupos de danza e histriónicos.

Estuvo presente un icónico contingente de huehues, cuyo sonido y colorido vestuario hicieron vibrar al público. El paso del Tren Navideño arrancó aplausos, mientras que los carros alegóricos iluminados prolongaron el ambiente festivo por toda la ruta.

Entre los momentos más entrañables destacó la participación del Colectivo Fuerza Animalista de Tlaxcala, que presentó a varios lomitos disfrazados con motivos navideños, robando sonrisas y suspiros.

Aventura 4×4 Tlaxcala también se unió al recorrido con sus vehículos preparados para rutas extremas, demostrando el entusiasmo y diversidad de asociaciones que colaboraron en este esfuerzo.

Finalmente, el toque musical lo puso La Tuna de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), cuyo sonido tradicional acompañó con chispa el paso de los contingentes y el cierre estuvo a cargo de la empresa Providencia, quien repartió globos a los asistentes y les dio un gran momento de sorpresa y felicidad.

Temas

Más noticias

Nacional

México debe estar siempre alerta ante cualquier intento de injerencia externa apoyada por conservadores: Sheinbaum

La Redacción -
San Juan de Ulúa, Veracruz. Hoy como ayer los mexicanos estamos llamados a defender la Independencia de México, la justicia, la verdadera democracia y libertad,...
Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Gobierno municipal de Tlaxcala celebra el tercer aniversario del Mercado de Artesanos

La Redacción -
El gobierno municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, celebró este viernes el Tercer Aniversario del Mercado de Artesanos, un espacio que se...

“Mi compromiso es generar bienestar para la niñez y adolescencia”: Alfonso Sánchez

La Redacción -
“Como presidente municipal reitero mi compromiso con la niñez y la adolescencia, respetando siempre su interés superior, basado en la protección de sus derechos...

Interviene ayuntamiento de Tlaxcala barranca en Atempan con desazolve y limpieza para proteger a las familias

La Redacción -
El gobierno de Alfonso Sánchez García realizó una faena integral de limpieza y recuperación de la barranca ubicada a un costado de la privada...

Más noticias

Godoy cierra etapa en Presidencia y promete “ética, firmeza y profundo sentido de justicia” en FGR

La Jornada -
México. Ernestina Godoy Ramos anunció formalmente este viernes su cierre de etapa al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del gobierno de...

Grecia Quiroz pidió al IMPI registrar como marca el nombre de “Carlos Manzo”

La Jornada -
Ciudad de México. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) el registro de marca de “Carlos Manzo”...

Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se declarará culpable de narcotráfico en EU

La Jornada -
Ciudad de México. Joaquín Guzmán López, alias El Güero, uno de los hijos de “El Chapo" Guzmán, se declarará culpable de al menos un...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025