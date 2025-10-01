Todo listo para la gran celebración por los 500 años de la ciudad de Tlaxcala: Alfonso Sánchez García

Prácticamente está todo listo para la gran celebración por los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala, por lo que sólo se afinan algunos detalles de limpieza y decoración de la ciudad para recibir a invitados nacionales e internacionales y disfrutar de los 120 eventos artísticos, culturales y deportivos previstos para esta gran ocasión, informó el presidente municipal Alfonso Sánchez García.

En las últimas horas, personal de las direcciones de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento lleva a cabo acciones de limpieza general en el Centro Histórico y calles contiguas, además de labores de poda y embellecimiento. A su vez, la dirección de Obras desplegó cuadrillas para retocar el balizado del primer cuadro de la ciudad e instalar el mobiliario necesario para la celebración de los distintos eventos programados.

En coordinación con el Gobierno del Estado, continúa en la ciudad el trabajo decorativo que dará un realce especial a esta conmemoración histórica, a fin de crear una experiencia inolvidable para las familias tlaxcaltecas y los visitantes.

El alcalde detalló que como parte de esta gran celebración se contemplan actividades recreativas, culturales, deportivas, gastronómicas y de gran valor histórico.

Destacó, por ejemplo, que el 3 de octubre se entregará la Presea Tlaxcala a un descendiente directo de Xicohténcatl Axayacatzin; posteriormente se otorgará el reconocimiento al Huésped Distinguido. Esa misma noche, la Lotería Nacional celebrará el sorteo con un billete conmemorativo, además de conciertos de sinfónicas, entrega de facsímiles y exposiciones que enmarcarán esta fecha tan significativa.

“Vamos a tener muchas cosas qué hacer y disfrutar aquí en la capital; decoraremos nuestro centro con esmero y cariño para que Tlaxcala luzca como se merece. Invitamos a todas las familias a sumarse y vivir juntos este momento que quedará en la historia de México”, subrayó Alfonso Sánchez García.