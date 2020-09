En todas las parroquias de la entidad ya se celebran misas dominicales: Rojas

Desde el pasado domingo, la totalidad de las parroquias adscritas a la Diócesis de Tlaxcala ya realizan misas dominicales con la asistencia de fieles y acatando las medidas sanitarias preventivas contra el nuevo coronavirus, dio a conocer Ranulfo Rojas Bretón, coordinador de la Comisión Diocesana Covid-19.

Reveló que la reapertura de las puertas de esos templos desde el pasado 9 de agosto no generó un retorno inmediato y masivo de la feligresía católica a las celebraciones de las misas dominicales, pues todavía existe el temor a un posible contagio o se acostumbraron a no acudir a las liturgias después de casi cinco meses de no hacerlo.

Incluso, no descartó que exista cierta molestia de los fieles porque no fueron atendidos por la iglesia en momentos difíciles provocados por la pandemia de Covid-19 y por eso no se han presentado en las iglesias, pero confió en que la gente regresará poco a poco a profesar su fe católica, lo cual ocurrirá también con el descenso en la incidencia de contagios del coronavirus.

Recordó que a partir del pasado 9 de agosto, cuando la entidad pasó a color naranja en el semáforo epidemiológico, se permitió la celebración de misas dominicales con la presencia reducida de fieles y aplicando estrictamente las medidas sanitarias preventivas, como la toma de temperatura, uso de cubrebocas y de gel.

En esas fechas, entre 50 y 60 parroquias de las aproximadamente 90 que existen en todo el territorio tlaxcalteca reiniciaron sus celebraciones dominicales, pero a partir del domingo 6 de septiembre “terminaron de abrirse todas”, informó el también rector del Seminario de Tlaxcala.

“La gente empezó a acudir, no es que se volvieran a querer llenar las iglesias pues tampoco se podía porque las medidas preventivas indicadas siguen siendo muy estrictas, pero tampoco la gente se desbordó, hasta el momento se ha ido normalizando y creo que ya las misas van teniendo participación”.

Rojas Bretón consideró normal el regreso paulatino de la feligresía a las celebraciones litúrgicas de los domingos, “porque fueron meses que no hubo misa dominical y mucha gente se acostumbró a no acudir, también había el momento del miedo al contagio y pensamos, también, que tal vez haya esa molestia de que no recibieron atención” cuando la requerían.

Aseguró que hasta ahora, los fieles y los sacerdotes han respetado las medidas preventivas, “de verdad ha habido mucha madurez y conciencia entre la gente. Ayer, por ejemplo, en la parroquia de Huamantla ya se había llenado con la cantidad de fieles marcada y se pidió a las personas que llegaron después que regresaran en dos horas para la siguiente misa y lo hicieron bien”.

En el caso de las iglesias de las comunidades, comentó que la reapertura de sus puertas y servicios será decida por sus parroquias. Aclaró que el cambio de semáforo de Covid-19 de color naranja a amarillo no modifica las restricciones para la celebración de misas con presencia de fieles ni las medidas preventivas que deben cumplirse.