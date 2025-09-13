Tlaxcaltecas refrendan respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum a un año de su gobierno

Con entusiasmo y gran participación ciudadana, miles de personas provenientes de los distintos municipios de Tlaxcala se dieron cita para acompañar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de su informe de actividades “La Transformación Avanza”, evento en el que estuvo presente la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, fortaleciendo así la coordinación entre ambos niveles de gobierno.

Los asistentes coincidieron en que los programas de Bienestar como Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, apoyos para personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Rita Cetina, Salud Casa por Casa, entre otros, están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, así como de las familias tlaxcaltecas.

Durante el encuentro en el Parque Andén, en Apizaco, ciudadanas y ciudadanos expresaron su reconocimiento al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la gobernadora Lorena Cuéllar, pues gracias a la coordinación que existe se han tenido diferentes logros y avances en beneficio de las personas más necesitadas.

Monserrat Reyes Netzáhuatl, de Apetatitlán, destacó la importancia de programas como la Pensión Mujeres Bienestar: “Se me hace algo bueno, porque a esa edad ya es muy complicado conseguir un empleo. Estos apoyos ayudan mucho a la sociedad. Además, las becas para secundaria impulsan más a los niños”.

Otra de las asistentes de nombre Rosa Muñoz Yáñez, de Apizaco, reconoció que el apoyo a mujeres mayores de 60 años es fundamental: “Está bien, porque nos ayuda para los medicamentos y los gastos de la casa”.

Celia Hernández García subrayó la relevancia de la coordinación entre gobiernos: “Me parece bien, porque así ayudan más a las personas; estando los gobiernos coordinados creo que pueden ayudar más a la gente. Gracias a la presidenta y a la gobernadora por eso”.

En el mismo sentido, José Sixto Montalvo Aróstico, de San Lucas Tecopilco, compartió que “los apoyos a adultos mayores y becas a estudiantes nos benefician económicamente”, y que “el trabajo coordinado entre la Federación y el estado está bien, aunque necesitamos más recursos para avanzar”.

Asimismo, Marlen Francisca Pérez Olvera, del municipio de Tlaxcala, resaltó el valor de los programas de vivienda: “Es la oportunidad de tener un techo seguro a bajo costo. Muchas personas que pagamos renta ahora podremos acceder a una vivienda propia. Eso da certeza y seguridad a las familias”.

En tanto, Israel Tlalmis Corona, de San Juan Huactzinco, mencionó la importancia de que los proyectos estén alineados con el ordenamiento territorial: “Es vital que se respete el ordenamiento ecológico y territorial, y el gobierno federal ha sido muy cuidadoso en ello. Agradecemos ese compromiso”.

Con estas expresiones ciudadanas, se reafirma el respaldo al gobierno de México encabezado por Sheinbaum Pardo y a la labor de la gobernadora Cuéllar Cisneros, quienes avanzan de manera conjunta en políticas sociales, de infraestructura y bienestar, alineadas a los principios de la Cuarta Transformación, en beneficio de la población.