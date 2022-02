Tlaxcaltecas proxenetas, sentenciados en Nueva York

El silencio de las autoridades estatales y municipales de Tlaxcala es impresionante ante el grave problema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual que se vive y se ha denunciado constantemente desde hace más de dos décadas por organizaciones de la sociedad civil, específicamente.

Administraciones van, administraciones llegan y el actuar es el mismo. El hermetismo está a todo lo que da, se ha de creer que en un mundo con tanto acceso a la información y a la tecnología, no diciendo nada, se puede seguir ocultando la realidad.

No es nada nuevo lo que sucede, la verdad ya no sorprende, pero con eso de que “se escribe una nueva historia para Tlaxcala”, una piensa –ingenuamente– que las cosas ahora sí iban a empezar a cambiar, que ahora sí podían tomar un rumbo diferente y oh, sorpresa, las cosas están igual y creo que hasta peor.

Lo anterior, no obstante que se ha declarado la Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala y mire que se hizo con bombo y platillos, y se presumió en el tradicional informe de 100 días de gobierno de la nueva administración.

¿Usted sabía que el pasado 11 de febrero, Tlaxcala fue nota nacional debido a que ese día sentenciaron a cinco integrantes de la familia Meléndez Rojas, oriundos de Tenancingo, por el delito de trata de personas, muchas de ellas menores de edad prostituidas en Estados Unidos?

Sobre los Meléndez Rojas ha corrido mucha tinta y esta vez la nota fue publicada originalmente por el periódico Milenio y es autoría del periodista Juan Alberto Vázquez, corresponsal en Nueva York –https://www.milenio.com/policia/nueva-york-sentencian-a-cinco-proxenetas-de-tlaxcala-a-prision–, y desde ese día a la fecha, siete medios de comunicación más, tanto digitales como impresos, han publicado información del mismo caso (El País (dos veces) El Sol de Puebla, https://lasbreves.idmedia.mx, www.ice.gov.mx, https://pueblaonline.com.mx, https://www.infobae.com, https://lasillarota.com, dando detalles de cómo operaba esta red familiar de tratantes para enganchar a las víctimas, de las vejaciones que les hacían y lo difícil que para ellas fue enfrentar a los maleantes en las audiencias, entre otros datos.

Mientras en Tlaxcala, sorprende y decepciona que el gobierno del estado ni una palabra ha dicho, ni un comunicado ha emitido al respecto, mínimo simular qué SÍ están trabajando en el cumplimiento de las 80 acciones señaladas en la Alerta de Violencia de Género o las que están relacionadas a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, no, al contrario, se guarda silencio, ¿será que no hay coordinación entre funcionarios y funcionarias, no los dejan hablar o no hay ideas para trabajar?

Lamentable que la información de la sentencia de los proxenetas originarios de Tlaxcala se difundiera unilateralmente y el silencio de las autoridades indica, “sí, hay tratantes pero otras autoridades resuelven nuestros problemas y ellas sí atienden a las víctimas”, y en lugar de que el gobierno del estado saliera a dar la cara e informar qué se está haciendo, divulgar cómo trabajan y combaten el problema y cumplen con la Alerta de Violencia de Género, hacen lo de la avestruz, esconden la cabeza, como si eso abonara a resolver el problema.

A las autoridades qué rápido se les olvidan sus propios comunicados. ¿Acaso no habían presumido el 14 de septiembre de 2021 –perdón difundido–, mediante boletín oficial una reunión entre Sergio González y Ernestina Carro, secretario de Gobierno y procuradora de Justicia, respectivamente, una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos, “para trabajar conjuntamente temas como la trata de personas, violencia de género y lavado de dinero”? (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/autoridades-estatales-y-embajada-de-eua-acuerdan-cooperacion-contra-la-violencia-de-genero/)

Evidente es que de eso ya ni se acuerdan, como tampoco de la Alerta de Violencia de Género, porque en su narrativa, no lo manejan, no lo relacionan, están igual que en la administración pasada cuando se decía que “no se declaraba la AVG porque afectaba al turismo de Tlaxcala”, y el mencionarla ahora y decir lo que se está haciendo es exactamente la misma situación, no lo mencionan para no afectar la imagen del estado, aunque la violencia hacia las mujeres siga y cada vez es más extrema.

Otros están más ocupados en usar la tribuna del Congreso local como escaparate político con miras a una próxima elección, como receptores temerosos de preguntar, por temor a caer de la gracia del padrino o de la madrina política e incluso por ignorancia de no saber qué hacer en una comparecencia, no conocer la problemática de su distrito, por indiferencia o bien por no romper acuerdos políticos, pero eso sí muy puestos a mandar saludos como si estuvieran en un baile y a fungir de edecanes, como recordando viejos tiempos laborales.

¡Ni hablar, no volveremos a tener a opositores en el Congreso del estado de Tlaxcala de la talla de José Isabel Juárez Torres, Julio Mila, Gisela Santacruz y Pedro Capuleño Avila, eran pocos, pero bastante combativos, ellos sí eran oposición y nunca les amedrentó ser minoría, siempre daban la batalla!

Finalmente, es importante no perder de vista que de acuerdo con información adelantada del periodista Juan Alberto Vázquez, el próximo mes de noviembre de 2022 iniciará un juicio más en Nueva York de otra familia tlaxcalteca que se dedicaba a la explotación de mujeres con fines sexuales. ¿En Tlaxcala cuándo veremos resultados?