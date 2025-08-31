Domingo, agosto 31, 2025
Tlaxcaltecas podrán acceder a créditos de hasta 350 mil pesos para fortalecer sus negocios: Fomtlax

La Redacción

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) anunció nuevos niveles de financiamiento de los programas “Mujer Fomtlax”, “Microtandas” y “Créditos individuales”, con montos de crédito que van desde los 3 mil hasta los 350 mil pesos, con la finalidad de respaldar al sector productivo y emprendedor del estado.

El fortalecimiento a la cartera de crédito que ofrece el Fomtlax responde al compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros con el bienestar económico de las familias tlaxcaltecas, mediante programas incluyentes y accesibles que buscan apoyar a emprendedores, mujeres y microempresarios de distintos sectores.

En el caso de la estrategia “Mujer Fomtlax”, las interesadas podrán acceder a siete niveles de financiamiento, desde 6 mil hasta 30 mil pesos, dependiendo del ciclo de participación, con la finalidad de fortalecer la autonomía económica de mujeres con actividad en los sectores comercial, de servicios, industrial y ganadero.

El programa de “Microtandas” contempla cinco niveles de apoyo, que van de 5 mil a 20 mil pesos, para personas dedicadas a actividades productivas en comercio, servicios e industria.

Finalmente, “Créditos individuales” están diseñados para proyectos con mayor alcance; ofrecen financiamientos con garantía prendaria desde 3 mil hasta 40 mil pesos, y con garantía hipotecaria desde 40 mil hasta 350 mil pesos.

Las y los interesados en acceder a estos créditos pueden acudir a las oficinas de Fomtlax, ubicadas en Boulevard del Maestro, número 1902, colonia Loma Xicohténcatl, en la ciudad de Tlaxcala, donde podrán consultar los requisitos e iniciar el trámite de manera gratuita.

Mediante estos mecanismos financieros, se busca impulsar la prosperidad compartida en el estado, ofreciendo alternativas accesibles para fortalecer la economía familiar y fomentar el crecimiento de proyectos locales.

