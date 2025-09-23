Tlaxcala, Yucatán y Chiapas, los estados más seguros del país: gobierno federal

De enero a agosto de 2025, Tlaxcala fue el estado con menor incidencia delictiva en México, con una tasa de 121.1 delitos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

El reporte a cargo del Centro Nacional de Información (CNI) del Sesnsp muestra que Tlaxcala superó a entidades como Yucatán y Chiapas, que registraron tasas de 132.1 y 135.1 delitos por cada 100 mil habitantes, y se mantuvo muy por debajo del promedio nacional, que fue de mil 018.4 delitos por cada 100 mil habitantes en ese periodo.

En los primeros ocho meses de 2025, los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en el estado ascendieron a mil 753, lo que muestra una disminución de 21.92 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se denunciaron 2 mil 245 ilícitos.

Ello refleja el alcance del combate a los ilícitos de alto impacto a cargo del Gabinete de Seguridad en la entidad, así como de los acuerdos asumidos en la Mesa de Seguridad que preside la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Al respecto, el informe del Sesnsp menciona que la comisión de homicidio doloso bajó 10.13 por ciento, al pasar de 79 de enero a agosto de este año a 71 en el mismo lapso de 2024. También se redujeron los feminicidios en 14.29 por ciento, al pasar de siete a seis; y los robos en general en 37.53 por ciento, que cayeron de mil 772 a mil 107.

Asimismo, la estadística de delitos prioritarios indica que, a partir del comparativo de los primeros ocho meses de 2024 y 2025, el robo a casa–habitación descendió 22.77 por ciento, es decir, de 224 a 173, mientras que el robo de vehículos disminuyó 44.29 por ciento, de 788 a 439 casos.

La misma tendencia se observó en el robo a transportista, que bajó en 53.62 por ciento, al pasar de 69 a 32 delitos; el robo a transeúnte, en 10.11 por ciento, de 89 a 80; y el resto de los robos, en 36.38 por ciento, de 602 a 383.

Con base en el registro histórico de cifras absolutas del CNI, durante la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la incidencia delictiva en el estado de Tlaxcala ha mostrado una marcada tendencia a la baja, comportamiento positivo que se ha acentuado a partir del presente año.

En enero de 2025 se denunciaron 255 delitos; en febrero, 239; marzo, 224; en abril, 196; en mayo, 219; en junio, 202; en julio, 210 y en agosto, 208. Estas cifras son las más bajas desde el comienzo del reporte que data del mes de enero de 2018, cuando la incidencia fue de 596 delitos.

Lo anterior, coincide con la información de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que refiere que Tlaxcala mantiene una tendencia a la baja en incidencia delictiva, y acumula ya 36 meses consecutivos como la entidad con menor índice delictivo del país.

En el gobierno de Lorena Cuéllar, Tlaxcala ha sido el estado que más ha invertido en seguridad, al destinar más de 8 mil millones de pesos para abatir 20 años de rezago en infraestructura, operatividad y equipamiento de las fuerzas de seguridad.

Gracia a ello se han consolidado obras estratégicas como el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), y se avanza en proyectos prioritarios como la Ciudad de la Seguridad, donde recientemente se inauguró el Complejo de Fiscalías Especializadas de la FGJE, con una inversión estatal de más de 126 millones de pesos, para la atención de delitos de alto impacto, a fin de mejorar la procuración de justicia en el estado.