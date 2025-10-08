Tlaxcala y Guatemala fortalecen lazos históricos y culturales con propuesta de hermanamiento

En el marco de los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó un encuentro con la delegación de San Juan Argueta, Guatemala, en el cual se propuso formalmente el hermanamiento entre ambas comunidades como símbolo de identidad compartida y cooperación mutua.

Desde el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, la mandataria explicó que la iniciativa busca consolidar un vínculo de cooperación cultural, educativa y social, basado en los lazos históricos que unen a Tlaxcala y Guatemala desde hace más de cinco siglos, cuando pueblos tlaxcaltecas migraron hacia territorio guatemalteco en el siglo XVI.

“La historia nos une más allá de las fronteras. Este hermanamiento es una oportunidad para reafirmar nuestra memoria, y fortalecer la fraternidad entre pueblos que comparten un mismo origen y una misma identidad”, expresó Cuéllar Cisneros.

Durante el encuentro, se resaltó que los habitantes de San Juan Argueta conservan hasta hoy apellidos, tradiciones y expresiones lingüísticas que reflejan su herencia tlaxcalteca viva.

Se anunció además que, en 2026, se reconocerá oficialmente a esa comunidad como descendiente tlaxcalteca, portadora de las raíces originarias de Luisa Xicohténcatl, símbolo de orgullo e identidad.

El alcalde indígena de San Juan Argueta, Francisco Andrés Menchú, agradeció el recibimiento y reiteró su compromiso de fortalecer los lazos históricos y culturales entre ambas regiones.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda destacó que esta hermandad “enaltece el legado de los pueblos originarios, y promueve un diálogo permanente entre naciones hermanas”.

La delegación guatemalteca estuvo integrada por Leonardo Francisco López, secretario de la alcaldía; Martina Manuela Gutiérrez y Anastasia María Menchú de López, así como Feliciano Álvarez Rosario, alcalde de la aldea Concordia, y el cronista Tomás Álvarez.

Con este acuerdo, Tlaxcala reafirma su papel como cuna de identidad y memoria viva, fortaleciendo su vínculo con Guatemala, a través del legado histórico y cultural que sigue tendiendo puentes de unión más allá de las fronteras.

¡Sin Tlaxcala no hay México!