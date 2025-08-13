Tlaxcala y Guatemala consolidan lazos culturales e impulsan el desarrollo turístico

La secretaria de Cultura, Karen Villeda informó que durante la visita de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y una comitiva a Guatemala, se concretó un hermanamiento histórico con el país centroamericano, con beneficios directos para artesanos, pueblos indígenas y creadores culturales de Tlaxcala.

Este acuerdo permitirá la protección y preservación del patrimonio cultural, la creación de rutas turísticas binacionales, la promoción de la gastronomía y artesanías locales, y el intercambio artístico y académico con instituciones guatemaltecas, entre otros.

La gira incluyó un homenaje a doña Luisa Xicohténcatl, figura clave de la historia tlaxcalteca en Guatemala, así como la participación en actos oficiales con el ayuntamiento de Antigua Guatemala, donde la mandataria fue distinguida como Huésped de Honor.

Además, se llevaron a cabo reuniones estratégicas con el Ministerio de Cultura de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Turismo, el Instituto de Antropología e Historia y la Universidad de San Carlos, estableciendo compromisos de colaboración para investigaciones históricas, promoción turística y proyectos culturales conjuntos.

El “Diálogo Circular”, espacio de comunicación directa con los medios de comunicación puesto en marcha por la Coordinación de Comunicación que dirige Antonio Martínez Velázquez, fue el marco en el que la secretaria de Cultura presentó los resultados de la gira oficial que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros realizó del 8 al 11 de agosto en Guatemala.

La funcionaria destacó que, en el marco del Encuentro de Cronistas e Historiadores de Antigua Guatemala y Tlaxcala, se abordó el papel de la migración tlaxcalteca en la fundación y desarrollo de comunidades guatemaltecas durante el siglo XVI, reafirmando el vínculo que une a ambas regiones.

Los acuerdos alcanzados contemplaron mecanismos de seguridad turística para garantizar viajes confiables, así como un plan integral de promoción que incluye ferias, exposiciones, muestras gastronómicas y actividades culturales de carácter binacional.

Karen Villeda también mencionó la rehabilitación y preservación de las lenguas indígenas, como parte de las políticas culturales de la administración, destacando que este esfuerzo es clave para mantener viva la identidad y tradiciones de Tlaxcala. Subrayó que esta gira no solo estrechó lazos con Guatemala, sino que proyectó al estado como un referente cultural en la región centroamericana, generando orgullo y sentido de pertenencia entre las y los tlaxcaltecas.