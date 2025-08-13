Miércoles, agosto 13, 2025
NoticiasCultura

Tlaxcala y Guatemala consolidan lazos culturales e impulsan el desarrollo turístico

La Redacción

La secretaria de Cultura, Karen Villeda informó que durante la visita de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y una comitiva a Guatemala, se concretó un hermanamiento histórico con el país centroamericano, con beneficios directos para artesanos, pueblos indígenas y creadores culturales de Tlaxcala.

- Anuncio -

Este acuerdo permitirá la protección y preservación del patrimonio cultural, la creación de rutas turísticas binacionales, la promoción de la gastronomía y artesanías locales, y el intercambio artístico y académico con instituciones guatemaltecas, entre otros.

La gira incluyó un homenaje a doña Luisa Xicohténcatl, figura clave de la historia tlaxcalteca en Guatemala, así como la participación en actos oficiales con el ayuntamiento de Antigua Guatemala, donde la mandataria fue distinguida como Huésped de Honor.

Además, se llevaron a cabo reuniones estratégicas con el Ministerio de Cultura de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Turismo, el Instituto de Antropología e Historia y la Universidad de San Carlos, estableciendo compromisos de colaboración para investigaciones históricas, promoción turística y proyectos culturales conjuntos.

- Advertisement -

El “Diálogo Circular”, espacio de comunicación directa con los medios de comunicación puesto en marcha por la Coordinación de Comunicación que dirige Antonio Martínez Velázquez, fue el marco en el que la secretaria de Cultura presentó los resultados de la gira oficial que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros realizó del 8 al 11 de agosto en Guatemala.

La funcionaria destacó que, en el marco del Encuentro de Cronistas e Historiadores de Antigua Guatemala y Tlaxcala, se abordó el papel de la migración tlaxcalteca en la fundación y desarrollo de comunidades guatemaltecas durante el siglo XVI, reafirmando el vínculo que une a ambas regiones.

Los acuerdos alcanzados contemplaron mecanismos de seguridad turística para garantizar viajes confiables, así como un plan integral de promoción que incluye ferias, exposiciones, muestras gastronómicas y actividades culturales de carácter binacional.

- Advertisement -

Karen Villeda también mencionó la rehabilitación y preservación de las lenguas indígenas, como parte de las políticas culturales de la administración, destacando que este esfuerzo es clave para mantener viva la identidad y tradiciones de Tlaxcala. Subrayó que esta gira no solo estrechó lazos con Guatemala, sino que proyectó al estado como un referente cultural en la región centroamericana, generando orgullo y sentido de pertenencia entre las y los tlaxcaltecas.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Revoca TEPFJ fallo del TET; otorgan magistratura del TDJT a Claudia Cervantes

Juan Luis Cruz Pérez -
Por mayoría de votos, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la designación de...

Impulsa Coeprist registro georreferenciado de establecimientos que brindan servicios de salud en Tlaxcala

Dania Corona Muñoz -
En el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) de Tlaxcala, se presentó el avance...

CEIEG celebra primera sesión ordinaria 2025 para actualizar información geográfica y estadística

Dania Corona Muñoz -
En la primera sesión ordinaria 2025 del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Tlaxcala (CEIEG), funcionarios estatales presentaron avances en proyectos estratégicos...

Más noticias

Planetas sin agua pueden producir líquidos aptos para la vida

La Jornada -
Madrid. Un tipo de líquido completamente diferente podría albergar vida en mundos donde el agua apenas existe, posibilidad que científicos del MIT plantean en...

Hallan fósil de mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia chilena

La Jornada -
Santiago. Científicos descubrieron el fósil de un mamífero, del tamaño de un pequeño ratón, que vivió en la era de los dinosaurios en la...

Entre ataques y hambre, mueren 123 palestinos en Gaza en las últimas 24 horas

La Jornada -
El Cairo. El ejército israelí bombardeó la Ciudad de Gaza el miércoles, antes de una toma de control prevista, y otras 123 personas murieron...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025