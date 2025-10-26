Sábado, octubre 25, 2025
NoticiasEstado

Tlaxcala y España reafirman lazos de cooperación y desarrollo; Cuéllar encabezó un encuentro con el embajador Duarte

La Redacción

En un ambiente de diálogo fraterno y diplomacia constructiva, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros recibió en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno al embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, acompañado de su comitiva, en una jornada que reafirma los lazos históricos de cooperación entre Tlaxcala y España.

La mandataria destacó que este diálogo reafirma los vínculos históricos que unen a Tlaxcala y España desde hace cinco siglos. Subrayó que su administración impulsa una política exterior local basada en la diplomacia cultural, la cooperación ambiental y la promoción económica.

“Nos da mucho gusto poder tenerte nuevamente en Tlaxcala; siempre serás bienvenido”, expresó al reconocer el papel de la embajada española en proyectos de saneamiento ambiental, desarrollo social y educación.

En su intervención, el embajador Juan Duarte Cuadrado reconoció la relevancia histórica de Tlaxcala en la formación de México y España. “Sin este encuentro, tal vez ninguno de nuestros países sería como lo conocemos hoy”, mencionó.

Resaltó el valor cultural, turístico y estratégico del estado, y propuso su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, para mostrar su riqueza histórica ante el mundo.

El diplomático explicó que la cooperación española trabaja junto con Tlaxcala en temas de agua, medio ambiente, seguridad y desarrollo económico, con una visión integral que prioriza la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades.

La exgobernadora Beatriz Paredes Rangel celebró la apertura del encuentro y propuso organizar un seminario en Madrid sobre la diáspora tlaxcalteca, además de promover proyectos productivos para mujeres campesinas del sur del estado.

El representante delegacional del gobierno del estado en la Ciudad de México, Steve Esteban del Razo Montiel destacó que “Tlaxcala es una tierra de raíces profundas y de futuro vibrante, que bajo el liderazgo de la gobernadora, el estado se ha posicionado como un referente de desarrollo humano, cultural y económico”.

Por su parte, el antropólogo Juan Carlos Ramos Mora, en representación de la Secretaría de Cultura, resaltó la proyección internacional de Tlaxcala a través de foros como Mondiacult 2025, donde el estado ha representado la voz de los pueblos originarios.

Propuso ampliar los intercambios culturales y académicos con instituciones españolas para fortalecer la investigación y la creación artística.

El secretario de Educación Pública del estado, Homero Meneses Hernández presentó propuestas de cooperación académica entre Tlaxcala y universidades españolas, con énfasis en movilidad estudiantil, formación docente y fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).

Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo, presentó los atractivos del estado, su ubicación estratégica y la riqueza cultural: “Tlaxcala se encuentra en el centro del país, lo que podemos decir que es la hebilla del cinturón de México… tenemos tres aeropuertos internacionales a menos de dos horas”.

Alberto Martín Perea Marrufo, secretario de Seguridad Ciudadana, presentó la estrategia de seguridad estatal: “Hemos apostado a tres ejes: inteligencia e investigación, prevención del delito y policía de género… Sería interesante realizar un intercambio con alguna institución de seguridad española”.

Israel Tobón Solano, comisionado Estatal del Agua y Saneamiento, informó sobre los proyectos de saneamiento y cooperación con España: “Tenemos trabajando un proyecto de 299 mil euros para una planta de tratamiento importante en el sur del estado… beneficiará a 111 mil personas”.

Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico, presentó los logros y oportunidades de inversión: “En cuatro años han llegado 46 nuevas empresas, 35 expansiones y 12 mil 322 empleos formales… Tlaxcala es el corazón de México, con conectividad carretera y ferroviaria”.

Al cierre del encuentro, la gobernadora Cuéllar expresó su reconocimiento al embajador Duarte Cuadrado y a su equipo de trabajo por su disposición al diálogo y su compromiso con el desarrollo compartido. “Tlaxcala mantiene su puerta abierta a la amistad, la colaboración y la construcción de proyectos que transformen vidas”, señaló.

Con esta reunión, Tlaxcala reafirma su papel como un estado con visión internacional y promotor del entendimiento entre pueblos hermanos, impulsando políticas públicas que priorizan la paz, el desarrollo sostenible y la educación.

