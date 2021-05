Tlaxcala vive un retraso generalizado de 40 años por gobiernos grises: Juan Carlos Sánchez

Tlaxcala vive un retraso generalizado en materia de infraestructura, salud, educación y laboral de 40 años, debido a los gobiernos grises y a la banda de saqueadores que han gobernado la entidad, sostiene el candidato a la gubernatura por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Juan Carlos Sánchez García.

Por ello, refiere que es urgente y necesaria la reingeniería de Tlaxcala, en la que se generen 50 mil empleos con salarios de al menos 500 pesos diarios, en el que haya apoyos y becas a maestros y estudiantes, amén de que exista un esquema de financiamiento para emprendedores y micro, medianos y grandes empresarios, porque “vamos a dejar de buscar oportunidades, vamos a crear las oportunidades.

“Debemos poner a Tlaxcala en el primer mundo, es posible”, asegura Sánchez García, a quien le gusta que le digan Saga, mote formado con las dos primeras letras de sus apellidos.

- Anuncio -

El candidato dialoga con La Jornada de Oriente respecto a sus propuestas y los motivos por los cuales los tlaxcaltecas deberían votar y apoyarlo a él.

–Hace tiempo los partidos políticos se diferenciaban por sus estatutos, principios e ideología y tendían a colocarse en un espectro de centro, derecha e izquierda. Hoy eso se ha acabado, la democracia es muy pragmática. ¿Cuáles serían las razones por la que los tlaxcaltecas deberían votar por usted?

–Porque soy un hombre de trabajo, comprometido, que cumplo mi palabra y que tengo una visión empresarial en la cual Tlaxcala está rezagado, está ya a 30 años, 40 años, en comparación del crecimiento de otras entidades del país, ya no hables de otros países; muchas veces te paras en un puente de la autopista México–Veracruz y para un lado volteas y parece que es un país, volteas hacia otro lado, hacia Tlaxcala y parece que es otro país.

–Los tlaxcaltecas, a diferencia de otros grupos indígenas, no fueron subordinados sino súbditos de la Corona. No comparten la visión de los vencidos sino de los vencedores y escriben su propia historia. ¿De qué sirve este sentido de identidad en una campaña política, en su partido, en su posición?

- Anuncio -

–Tu amigo Juan Carlos está haciendo alianzas con los ciudadanos, con los grupos políticos, en los cuales se manifestaron muchos de ellos que eran de izquierda, derecha o del centro, en la cual tu servidor nunca ha militado en ningún partido, tampoco me considero de izquierda, de derecha, del centro, me considero un gestor social que busca el progreso, no soy socialista, no soy antisocialista, no soy capitalista –porque nuestro país no da para eso–, lo que sí soy es un ciudadano que busca que haya bienestar, crecimiento y armonía en las familias de Tlaxcala.

–Se dice que Tlaxcala está ubicada en un lugar privilegiado, que es un punto de encuentro del mercado, de producción y de consumo, lo que le ha convertido en un cruce de caminos que a veces poco beneficia. ¿Cómo aprovechar esta circunstancia?

–Sí, en primera hay que sacar a la banda de saqueadores que no tienen la visión de aprovechar estas oportunidades, no saben que existen, es más yo he escuchado a algunas de las aspirantes que han comentado: bueno es que Querétaro, es que Nuevo León, si nosotros fundamos esas ciudades, no puedes comparar el estilo de vida de hace 23 años de esos estados, era el mismo de Tlaxcala en la actualidad, es posible, es una bendición, es una magnífica oportunidad, nosotros traemos en nuestro proyecto de la reingeniería de Tlaxcala, traemos muy presente algo que vamos a dejar de buscar oportunidades, vamos a crear las oportunidades y tenemos el piso, la materia prima que es nuestra excelente ubicación geográfica, nuestro clima, nuestra mano de obra calificada, nuestra cercanía a las dos grandes metrópolis.

–El desarrollo, según los organismos internacionales, es un proceso de expansión de las libertades reales que disfruta la gente. La pobreza es un obstáculo para lograrlo, ¿qué hará para sacar a la población que se encuentra en pobreza?

–Vamos a generar más y mejores condiciones de trabajo para todos; vamos a crear en mi sexenio 50 mil empleos con salarios que llegarán a entre 400 y 500 pesos, claro que se puede y vamos a crear proyectos para que la gente se convierta en generadora de riqueza.

–Por herencia, Tlaxcala se distingue como una entidad o un estado comerciante, casi el 72 por ciento de la población se dedica al comercio, sobre todo informal. ¿Qué hacer desde el gobierno del estado para que ese sector de la población encuentre seguridad social, mejores servicios, salud, pensión y aspire a mejores condiciones?

–Crearles las oportunidades, ayudarlos con créditos, cuando tú inspiras y ves que los programas funcionan, se viraliza, aquí en Tlaxcala es común… cuando tú le apuestes al campo que es el verdadero motor de desarrollo y crecimiento en la entidad, entonces los campesinos dejarán de ser campesinos y serán agricultores y productores, eso es a lo que le apuesto y esa economía se va a fortalecer, hoy muchos van a dejar de ser costureros, van a ser maquiladores, hoy muchos de ellos van a dejar de ser maquiladores, van a ser empresarios y exportadores, pero hay que empoderar a nuestro paisano, Tlaxcala se lo merece.

–Los datos de movilidad de Google y Facebook durante la pandemia muestran que la mayoría de la población se mantuvo en la calle. ¿Cómo hacer para que el sistema de salud pública cambie su enfoque y de atención a la enfermedad lo haga en la salud?

–Por supuesto, siempre lo principal es la activación física, la prevención, la información, pero yo no le apuesto tanto a la infraestructura, le apuesto a que haya atención médica en menos de una hora; aquí en Tlaxcala es normal que en tres días no te atiendan, le apuesto a dos nuevas torres para lo que viene siendo especialidades, pero lo que más quiero es que nadie se robe el dinero, porque si nadie se roba el dinero, las medicinas van a llegar a los centros de salud y hospitales, ahí es donde señalo la banda de saqueadores.

–La única posibilidad para salir de la pobreza es desarrollar las capacidades individuales de las personas, lo que se hace a través de la educación. Los resultados del sistema educativo no son buenos. ¿Qué hacer para que el sistema de educación pública se convierta en el motor del desarrollo?

–Vamos a dotar de herramientas a los más de 25 mil maestros, en donde los que estén a distancia los vamos a ayudar económicamente con apoyos para que puedan dar las clases, sin que les cueste mucho y después de eso, cuando regresemos a las clases presenciales, es apoyar a los alumnos con becas; yo fui becado varias veces en la universidad y eso me permite ser agradecido con la vida, con la familia; necesitamos los tlaxcaltecas que nos empoderen, que nos inspiren, pero como estos gobernantes nos quieren pobres, enfermos y olvidados, no quieren que estés profesionalizado para que no brilles, quieren que estés pobre para que les vayas a limosnear algo, nos tienen olvidados para que únicamente ellos tengan el poder.

–Ante la carencia de un servicio civil de carrera, la participación en las campañas se convierte en una suerte de bolsa de trabajo. ¿Cuál será el mecanismo para integrar la administración pública y no se convierte en una repartición de la piñata entre cuates y familiares?

–Bueno, hay muchos perfiles en Tlaxcala que son competitivos y lo único que hay que ver es para qué área puede ser una persona competitiva e iniciar de ceros para un nuevo servicio de carrera, sí es importante que las personas que estén en el gobierno desempeñen bien su actividad.

–La mayor parte de la oferta política de los candidatos se centra en convertir a la ciudadanía en receptores pasivos de programas de gobierno. ¿Qué hacer para desarrollar la capacidad de agencia en todos y cada uno de los tlaxcaltecas?

–Muy buena pregunta, en Tlaxcala sabemos que las cosas no van bien y lo que requerimos para integrar al ciudadano a que pueda crecer, necesitamos que nos apoyemos, nos apoyemos, sigo insistiendo en los créditos, porque cuando a 100 o 200 personas les vaya bien, todo mundo va a querer que le vaya bien y lo ayudará el gobierno del estado, así es como tenemos el proyecto de que haya justicia también en la entrega de los programas sociales, proyectos productivos para que la sociedad pueda recibir los apoyos.

–La agenda de las mujeres en México y Tlaxcala desborda urgencia y, paradójicamente, ha sido una de las más marginadas y hasta ignoradas por el gobierno federal y algunos estados. Ante las siguientes preguntas podría contestarme solamente con un sí o un no:

¿Combatir la violencia contra las mujeres en la entidad? Sí, por supuesto.

¿Crear y apoyar organismos autónomos a favor de las mujeres? Claro que sí.

¿Compromiso en el combate a la trata de mujeres desde los aparatos legales existentes? Sí y no es tanto que sea un compromiso, sino que estén las autoridades que apliquen la justicia, eso ya está hecho, el problema es que no hay compromiso de las autoridades judiciales.

¿Procurar el acceso a la justicia a las mujeres ante los feminicidios? Sí, por supuesto y no es de procurar, sino cuidarlas y protegerlas.

¿Asegurar oportunidades laborales y de trabajo digno según el concepto de la OIT? 50 mil empleos en seis años.

¿Reducir la precariedad laboral de las mujeres y su inserción en el mercado informal? Bueno, las mujeres hablamos lo mismo, esa pregunta sería más práctica si estuviéramos en un estado sin estos gobernantes tradicionales con una visión empresarial, ni siquiera aplicaría la pregunta, porque las mujeres estarían desarrollando sus talentos.

¿Desarrollar programas de incorporación de las mujeres a la ciencia en la entidad? Por supuesto, eso lo aplaudo.

¿Aborto legal y seguro en Tlaxcala? Lo que diga la mayoría, asienta el candidato sin quererse comprometer, con lo cual da por concluida la entrevista con La Jornada de Oriente.