Tlaxcala requiere de unión; la oposición construye la narrativa de la derrota: Ávalos

El estado requiere de la unión, trabajo conjunto, compromiso y entrega de todos a fin de colocarlo en el lugar que se merece a nivel nacional, y “éste es el desafío al que estamos obligados atender”, sostuvo este lunes la candidata al gobierno de la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca.

En un acto, en el que la abanderada de la coalición que integran PRI, PAN, PRD, PAC y PS presentó su Visión de Tlaxcala 2021-2027, y en la que estuvieron la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, Carolina Viggiano y la ex gobernadora de Tlaxcala y actual senadora, Beatriz Paredes Rangel, sostuvo que en su proyecto, todos y todas tienen cabida, a fin de lograr, en unión, el desarrollo de la entidad.

Abundó: “También requerimos del trabajo de las y los mejores tlaxcaltecas para integrar un gobierno eficiente, honesto, equitativo y competente. Combatiendo la impunidad y la corrupción con una mejora sustantiva en la procuración e impartición de justicia. Con acciones tangibles y específicas para la atracción de inversiones que beneficien la economía del estado y la generación de empleos”.

En el mismo tenor, la ex gobernadora de Tlaxcala reconoció que es a través de la propuesta de Ávalos Zempoalteca como se lograra unir a la ciudadanía a fin de multiplicar los beneficios para la entidad.

“Ella ha hecho una campaña abierta, clara, respetuosa, porque en su discurso nunca ha pretendido descalificar… no es bueno que las campañas que nos dejen heridos sin posibilidad de cicatrización social. Estoy aquí porque la propuesta esencial de quienes creemos en la buena política se basa en ideas y conceptos no en descalificaciones, no en alentar al odio y en Tlaxcala dónde tenemos muy fácilmente a dividirnos es fundamental convocar a la armonía”, sostuvo Paredes Rangel.