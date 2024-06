Tlaxcala una de las 13 entidades en donde el PRD mantendrá su registro estatal

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tlaxcala es una de 13 entidades del país en donde mantendrá su registro estatal, al lograr más de 3 por ciento de la votación en alguna de las elecciones celebradas el pasado 2 de junio, por lo que podrá participar en los comicios del año 2027.

El secretario general del PRD en funciones de presidente estatal, el ex diputado local, Sergio Juárez Fragoso confirmó que no tendrán ningún problema para mantener su registro estatal, no así el reconocimiento ante el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que no lograron el porcentaje de votación requerido.

Los estados en donde los perredistas pueden optar por su registro estatal son: Aguascalientes, Baja California Sur, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Tabasco, Zacatecas, Sonora, Guerrero, San Luis Potosí y Tlaxcala, en donde ya ostentaron el gobierno estado, en el sexenio comprendido del año 1999-2005.

De acuerdo con la Ley General de Partidos, la pérdida de registro de un instituto político se da por no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local.

Sin embargo, el número 95 de esa misma norma, prevé que si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el 3por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, como es en el caso de Tlaxcala.

Ante estas condiciones, la dirigencia del PRD que ahora encabeza Juárez Fragoso se abocará a atender los procesos jurisdiccionales derivado del proceso comicial pasado, y en su momento, una vez que se concrete la declaratoria de extinción nacional del sol azteca, harán las gestiones pertinentes ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para mantener su acreditación como partido estatal.

