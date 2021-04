Tlaxcala sólo ha captado turismo familiar en esta temporada vacacional: AMAV

Turismo familiar es lo que se ha observado en el estado de Tlaxcala durante el periodo vacacional de Semana Santa, pues las empresas no han traído grupos de paseantes derivado de que la mayor demanda se ha dado en los destinos de playa como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y Veracruz, informó el presidente de la filial Tlaxcala de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Abraham García Carpintero.

En entrevista, refirió que los tour operadores y agencias de viajes no movieron mucho turismo a otros destinos que no sean de playa en esta temporada vacacional, aunque sí ha habido paseantes en el estado de Tlaxcala que no fueron traídos por empresas, sino que es gente que salió de manera organizada desde sus casas, en plan familiar, para conocer distintos lugares de esta entidad.

Los visitantes principalmente son de los estados de Puebla, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, quienes aprovechan la cercanía con Tlaxcala y que los servicios de alimentos y hospedaje son más económicos.

“Hay turismo, pero no viene de una manera organizada, esto es, que hayan contratado una tour operadora o agencia de viaje para visitar Tlaxcala, sino que se organizan como familia y salen a un lugar sin tanta afluencia de paseantes como ha ocurrido en Cancún o Acapulco que han sido abarrotados en esta temporada de vacaciones”, detalló.

- Anuncio -

García Carpintero destacó que sí se ha visto un “poquito más” de demanda en los restaurantes y hoteles, “vemos turistas en los pueblos mágicos de Huamantla y Tlaxco, y en la capital pero, insisto, no vienen de manera organizada, sino que salen ellos en su transporte particular y deciden hacer un poco de excursión, aprovechan para conocer, tomar un helado en el parque”.

El dirigente local de la AMAV no pudo estimar la cantidad de paseantes en esta época del año, en virtud de que los turistas no se han movido a través de las agencias de viajes o tour operadoras hacia esta entidad.

Vale recordar que la Secretaría de Turismo del Estado (Secture) estimó que en este periodo vacacional de Semana Santa arribarán 5 mil 573 paseantes que dejarán una derrama económica de 6 millones 737 mil 757 pesos en la entidad, además de que el promedio de estadía sea de 1.3 noches y el porcentaje de ocupación hotelera entre semana sea de 18.5 por ciento.

Sin embargo, las zonas arqueológicas, los museos, el Zoológico del Altiplano, el Parque Nacional La Malinche, laguna de Atlangatepec, balnearios y centros vacacionales están cerrados al público en general.