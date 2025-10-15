“Tlaxcala transformó la historia”: Lorena Cuéllar; reivindica el legado de un pueblo que dio origen a México

Con un llamado a la reconciliación histórica y a proyectar el orgullo de un pueblo que cambió la historia, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la clausura de las actividades por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, donde recordó que fue esta tierra la que, hace cinco siglos, defendió su dignidad, preservó su cultura y sembró las raíces de la nación.

“A lo largo del tiempo, algunos contaron su propia historia, pero Tlaxcala transformó la historia. Mientras otros quisieron ver una traición, aquí hubo lealtad a la vida, a la comunidad y a la libertad de un pueblo que se negó a desaparecer”, expresó la mandataria.

Ante cientos de asistentes reunidos en la Plaza de la Constitución, Cuéllar Cisneros afirmó que estos 500 años no representan un cierre, sino un nuevo punto de partida para reconstruir la memoria colectiva desde la verdad. “Hoy honramos un nuevo pacto de orgullo tlaxcalteca. No miramos hacia el pasado con rencor, sino con la certeza de que seguimos siendo la raíz viva de México”, subrayó.

La mandataria recordó que Tlaxcala no se rindió, sino que supo adaptarse, preservar su lengua, su arte y su visión del mundo, compartiendo su legado más allá de sus fronteras. “El alma indígena de Tlaxcala es una llama que nunca se apagó”, dijo, al destacar que los tlaxcaltecas llevaron su cultura a regiones de México y América, e incluso hasta Filipinas, dejando una huella profunda en la historia continental.

La gobernadora sostuvo que, en el contexto actual de la Cuarta Transformación, Tlaxcala se levanta como símbolo de reconciliación entre la historia y el porvenir, no para reabrir heridas, sino para sanar con verdad y construir desde la memoria.

“Estos 500 años no terminan hoy: son el comienzo de una nueva historia. Tlaxcala existe, resiste y renace”, enfatizó.

Cuéllar Cisneros reconoció la participación del pueblo tlaxcalteca en las celebraciones por los 500 años de la fundación de la ciudad, y destacó que fue la ciudadanía quien dio verdadero sentido a esta conmemoración. Además, agradeció a las dependencias estatales e integrantes de la comisión organizadora su compromiso para organizar las actividades.

La mandataria convocó a las y los tlaxcaltecas a convertirse en embajadores de la identidad y el orgullo del estado en cualquier parte del mundo. Señaló que Tlaxcala trasciende fronteras y que “cada tlaxcalteca tiene el compromiso de ser un promotor de nuestra historia y cultura, para que en Nueva York, Sudamérica, Europa o cualquier continente conozcan la grandeza de esta tierra”, expresó.

En su intervención, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, destacó el valor histórico y simbólico de este acontecimiento, al afirmar que la conmemoración no solo permitió reflexionar sobre el pasado, sino también proyectar a Tlaxcala como una ciudad viva, con identidad, cultura y futuro.

“Estos cinco siglos nos recuerdan que Tlaxcala no fue un episodio aislado de la historia nacional, sino el punto de partida de un legado que hoy sigue inspirando a generaciones enteras”, sostuvo.

Sánchez García reconoció el liderazgo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, y el esfuerzo de las y los tlaxcaltecas que participaron en las celebraciones, al resaltar que la memoria histórica debe ser motivo de unidad y orgullo colectivo.

En tanto, la secretaria de Cultura, Karen Villeda, destacó que las más de 120 actividades gratuitas realizadas durante los 12 días de conmemoración por los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala demostraron que la historia “no es un relato estático, sino un tejido vivo que se renueva con cada acción colectiva”.

La funcionaria resaltó la participación ciudadana sin precedentes, con una asistencia acumulada de más de 143 mil personas en todos los eventos culturales, artísticos y comunitarios.

“Esa respuesta nos confirma que el alma de Tlaxcala está viva y que seguimos celebrando nuestra identidad, no solo en estos 500 años, sino en cada día que trabajamos por preservar y compartir nuestra cultura”, abundó.

Como parte de la clausura, se presentó el Coro “500 Voces” que interpretó canciones como “Nonantzi”, “India Bonita” y “México Lindo y Querido”.

Al evento asistieron Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública; la magistrada Fanny Margarita Amador Montes, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; la diputada Maribel León Cruz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; José Vicente de la Rosa Herrera, titular del Centro INAH Tlaxcala; Mayra Vázquez Velázquez, directora del Archivo General e Histórico del Estado; Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo; Antonio Martínez Velázquez, coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, así como funcionarios estatales, presidentes municipales y familias tlaxcaltecas.